Abuela de Aldo de Nigris arremete contra Dalilah Polanco: ‘Vieja histérica’ | VIDEO

La abuela de Aldo de Nigris, conocida como Leticia o Doña Alegría, no se quedó callada este fin de semana y lanzo fuertes declaraciones contra Dalilah Polanco, a quien llamó “vieja histérica” al asegurar que ella y el resto de Día querían sacar de La Casa de los Famosos México 3 a su nieto.

Doña Alegría arremete contra Dalilah Polanco

A través de su tiempo en redes sociales, la abuela de Aldo de Nigris ha destacado por su personalidad sin filtros y su lengua afilada que ha sido causa de fuertes polémicas. Ahora, no dudó en lanzarse contra Dalilah Polanco.

Fue por medio de historias de Instagram que Leticia Guajardo opinó sobre la polémica que se generó recientemente entre Aaron Mercury y la actriz de La Familia Peluche, donde comentó sobre como los habitantes “tienen que comer”.

TE RECOMENDAMOS: Opiniones divididas Mariana Botas sale de La Casa de los Famosos México y reaccionan con MEMES

Dijo: “Si tu no quieres comer es tu problema, ellos van a comer y ya no quiero que se dejen”, mencionó al hablar del control que hay sobre la comida en el reality show, donde su nieto ha confesado que muchas veces se queda con hambre.

“Eso que le dijo menso la Dalilah tómenlo en cuenta. Esta bruja está histérica, ¡loca!" estalló al hablar sobre la discusión que hubo entre el joven habitante y la conductora veterana recientemente.

Después, Doña Alegría agrega: “Ella no tiene hijos, familia, nada. Yo no sé qué hace ahí, de verdad. Vieja histérica, loca. Desde que llegó pensé ‘a lo mejor la sacan’ pero tiene mucho apoyo, gana mucho billete, pero no vale madre.”

“¿Cómo es posible que trate así a mi nieto, estúpida? Que lo quiere todo el mundo", exclamó ella algo molesta pero a punto de reírse por lo que acababa de decir.

Las fuertes declaraciones sorprendieron en redes sociales, aunque esta no es la primera vez que la mujer defiende a su familia con comentarios que generan controversia y dejan ver su agilidad mental para lanzarse contra otras personas.

Si bien algunos le dieron la razón, otros indicaron que está atacando a Dalilah Polanco por algo muy bajo como señalarla por no tener familia inmediata. En ese sentido, acusaron a la abuela de Aldo de Nigris de ser violenta.

El público reaccionó con los siguientes comentarios: