Aldo de Nigris es uno de los participantes más queridos de La Casa de los Famosos México 3 por el público. Sin embargo, quedó nominado en la quinta semana del reality y ante el riesgo de su salida, a la gala de eliminación acudió su hermana Andrea Támez de Nigris.

La joven de apenas 21 años de edad sorprendió al público de La Casa de los Famosos México 3 por su belleza y el apoyo incondicional que le da a su hermano Aldo de Nigris. Por ello, te contamos lo que sabemos sobre Andrea Támez.

¿Quién es Andrea Támez? La hermana de Aldo de Nigris

Se sabe que Andrea Támez es la hermana menor y única del integrante del reality show más visto del país. Tiene 21 años de edad y nació el 22 de julio de 2004, por lo que es del signo cáncer.

Si bien hace videos y sus redes sociales son públicas, la joven no se dedica a la creación de contenido, pues hace poco terminó su carrera en nutrición. Es poco lo que se sabe de su vida personal, aunque se decía que tenía un novio que no aprobaba del todo su abuela.

Además, es modelo y forma parte de dos negocios. El primero son “velas con intención” y lleva el nombre de Aura, mientras que su otro negocio es ATD.Jewerly, donde vende productos de joyería.

A través de sus redes sociales, comparte momentos que vive en su día a día. Además, se ha preocupado bastante por apoyar a su hermano, lo que la llevó a estar en la gala de la primera eliminación con el influencer nominado.

Andrea Támez, junto con su madre y abuela, participaron en un episodio especial del podcast de Aldo de Nigris, Más Allá del Fierro, donde hablaron sobre el joven que triunfa en el reality show.