La serie The Boys, que revolucionó la manera de retratar a los superhéroes mostrando su lado más oscuro y corrupto, llega a su fin en los próximos días. Tras cinco temporadas llenas de violencia, sátira que coincide plenamente con la realidad y giros inesperados, el capítulo final no sólo estará disponible en Amazon Prime Video, sino que también podrá disfrutarse en la gran pantalla en México.

El último episodio en de la producción podrá verse en cines del país, lo que hará la despedida de estos héroes un evento colectivo. Conoce la fecha de la proyección, las salas en las que estará disponible y cómo puedes comprar boletos.

El final de The Boys podrá verse en cines de México: Fecha, salas y cómo comprar boletos

El episodio final de The Boys se estrenará el 20 de mayo de 2026 en salas de Cinépolis, específicamente en formato 4DX, lo que permitirá a los espectadores vivir la acción con movimientos, vibraciones, viento, niebla y otros efectos sensoriales. Esta modalidad busca que los asistentes se sientan parte de las épicas batallas que marcarán el desenlace de la historia de Amazon Prime Video.

Los boletos ya están disponibles en la página oficial de Cinépolis y en sus taquillas físicas. El precio general para funciones 4DX-2D es de alrededor de 198 pesos mexicanos, mientras que los boletos para niños y niñas tienen un costo de 178 pesos mexicanos. En caso de adquirirlos en línea, se debe considerar un cargo adicional de 6 pesos por servicio.

🚨 Sé que estaba el rumor, pero yo hoy te lo confirmo, ¡veremos #TheBoys en #4DX juntos amigos! 😎👊 pic.twitter.com/2h9pMFzRay — Cinépolis (@Cinepolis) May 15, 2026

Hasta el momento, Cinépolis es la única cadena que ha confirmado la proyección del final de The Boys en México. No se ha anunciado si habrá funciones en otros formatos como VIP, IMAX o 3D.

The Boys, la serie que se volvió un fenómeno en redes sociales

La serie The Boys se estrenó en 2019 en Amazon Prime Video y rápidamente se convirtió en un fenómeno global gracias a su crítica mordaz hacia la cultura de los superhéroes y el poder corporativo. A lo largo de sus cinco temporadas, la trama ha seguido la lucha de Billy Butcher (Karl Urban) y Hughie Campbell (Jack Quaid) contra los superhéroes de Vought liderados por el temible Homelander (Antony Starr).

El elenco principal incluye también a Erin Moriarty como Starlight, Laz Alonso como Mother’s Milk, Karen Fukuhara como Kimiko, Tomer Capone como Frenchie y Chace Crawford como The Deep. En las últimas temporadas se sumaron figuras como Jeffrey Dean Morgan y Jensen Ackles, para ampliar el universo de The Boys.