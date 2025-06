Se acaba el sueño californiano, muere fundador de The Beach Boys

Brian Wilson, el visionario y frágil líder de los Beach Boys, cuyo genio para la melodía, los arreglos y la autoexpresión inspiró “Good Vibrations”, “California Girls” y otros himnos veraniegos, convirtiéndolo en uno de los artistas de grabación más influyentes, falleció a los 82 años.

La familia de Wilson publicó ayer la noticia de su muerte en su sitio web y en sus cuentas de redes sociales. Desde mayo de 2024 estaba bajo tutela judicial para supervisar sus asuntos personales y médicos, y sus representantes, la publicista Jean Sievers y la mánager LeeAnn Hard, estuvieron a cargo.

El mayor y último sobreviviente de tres hermanos músicos —Brian tocaba el bajo, Carl, la guitarra principal y Dennis, la batería— y sus compañeros de los Beach Boys pasaron en la década de 1960 de ser una banda local de California a convertirse en creadores de éxitos a escala nacional y embajadores internacionales del surf y el sol.

Brian Wilson fue celebrado por sus dones y compadecido por sus problemas psicológicos. Fue uno de los grandes románticos del rock, un hombre atormentado que, en sus años de apogeo, emprendió un camino cada vez más arduo hacia la perfección sonora.

Los Beach Boys se encuentran entre los grupos más populares de la era del rock, con más de 30 sencillos en el top 40 y ventas mundiales de más de 100 millones. El álbum de 1966, Pet Sounds, fue crucial en su carrera y se considera que sin éste no existiría Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de The Beatles.

Los Beach Boys, donde también tocaban el primo de Wilson, Mike Love, y el amigo de la infancia, Al Jardine, fueron elegidos para el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Brian Wilson tuvo disputas con Love sobre los créditos de las canciones, pero sus pares lo adoraban más allá de la envidia, desde Elton John y Bruce Springsteen hasta Smokey Robinson y Carole King. El baterista de The Who, Keith Moon, fantaseaba con unirse a los Beach Boys. Paul McCartney citó Pet Sounds como una inspiración directa en los Beatles y la balada “God Only Knows” como una de sus canciones favoritas, que a menudo lo hacía llorar.

Un verano interminable. La música de los Beach Boys era como una fiesta interminable, con Wilson como anfitrión y tímido observador. Era un hombre retraído, parcialmente sordo (supuestamente debido a las palizas de su padre, Murry Wilson), con una dulce y torcida sonrisa, y rara vez tocaba una tabla de surf a menos que hubiera un fotógrafo cerca. A partir del estilo de vida que observó y de influencias musicales como Chuck Berry y los Four Freshmen, conjuró un paisaje sonoro dorado: dulces melodías, armonías brillantes, viñetas de playas, autos y chicas, que resonaron a través del tiempo y de los climas.

Décadas después de su primer lanzamiento, existe una canción de los Beach Boys que aún puede evocar instantáneamente el verano: el riff de guitarra que abre “Surfin’ USA” .

La ambición de Wilson elevó a los Beach Boys más allá de los placeres de sus primeros éxitos y hacia un mundo trascendente y destructivo. Parecían vivir cada fantasía y muchas pesadillas del mito californiano.