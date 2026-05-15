Drake estrena 3 álbumes al mismo tiempo: Iceman, Habibti y Maid of Honour

El “6 God” está de vuelta y su impacto digital fue tan grande que las plataformas de música apenas pudieron resistirlo. Este viernes 15 de mayo, el rapero canadiense Drake sacudió la industria musical al estrenar de golpe tres álbumes de estudio: Iceman, Maid of Honour y Habibti, correspondientes a sus discos número nueve, diez y once.

La respuesta de los fanáticos fue una avalancha inmediata de reproducciones que saturó los servidores de Spotify, YouTube y Apple Music a nivel mundial.

El colapso obligó a Spotify a lanzar un comunicado pidiendo paciencia a los usuarios mientras sus técnicos solucionaban los problemas de conexión.

All clear now - thanks for your patience with this! If you still need help, head over to our Community https://t.co/O4wiruWzo9 or get in touch at https://t.co/nMdOR3G1Rh — Spotify Status (@SpotifyStatus) May 12, 2026

¿De qué tratan los álbums de Drake?

Esta ambiciosa trilogía es el primer trabajo de larga duración de Drake tras su sonado conflicto con Kendrick Lamar en 2024. Cada producción explora una faceta musical distinta del artista y cuenta con invitados de renombre:

Iceman (18 temas): Es la pieza central de este regreso. Incluye el sencillo What Did I Miss y destaca por el esperado reencuentro con Future , además de las participaciones de 21 Savage y Molly Santana.

Maid of Honour (14 temas): Un proyecto variado que suma el talento de figuras como Central Cee, Sexyy Red, Popcaan, Stunna Sandy e Iconic Savvy, destacando el tema Which One.

Habibti (11 temas): El disco más corto de la entrega, donde Drake vuelve a colaborar con Sexyy Red e incorpora a Partynextdoor y Loe Shimmy.

La estrategia de marketing para Iceman arrancó desde 2025 y dejó momentos insólitos en Toronto.

El equipo del canadiense colocó un enorme bloque de hielo en el centro de la ciudad, sin embargo, los bomberos tuvieron que retirarlo por motivos de seguridad pública.

Antes de su remoción, un streamer local conocido como Kishka descubrió una carpeta oculta dentro del hielo que revelaba la fecha de estreno para este 15 de mayo. Por este hallazgo, el equipo de Drake le pagó 50,000 dólares.

Rumbo a los récords de Jay-Z y Michael Jackson

Con este lanzamiento, Drake se encuentra en una posición ideal para hacer historia en los gráficos musicales.

Por un lado, si cualquiera de estos tres álbumes alcanza el primer lugar del Billboard 200, el canadiense sumará 15 discos número uno en su carrera, superando el empate que mantiene con Jay-Z como el rapero con más lideratos en la historia de la lista.

Por otro lado, si las proyecciones se cumplen la próxima semana, podría adueñarse de los tres primeros puestos al mismo tiempo, esto igualaría un récord que solo Michael Jackson consiguió en su momento, pero con el mérito extra de que Drake lo lograría con tres debuts el mismo día.