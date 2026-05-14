Paris Jackson gana batalla legal, recupera 625 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson

Paris Jackson obtuvo una victoria significativa en una corte de Los Ángeles, logrando que se ordene la devolución de 625 mil dólares (poco más de 10.5 millones de pesos) al patrimonio del “Rey del Pop”.

La resolución judicial determina que dicha cifra, entregada en 2018 como bonificaciones extraordinarias a despachos jurídicos externos, no contaba con la autorización formal requerida por los protocolos de la herencia.

Por ello, el dinero deberá ser reintegrado al fideicomiso que beneficia a los tres hijos del cantante.

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El origen de la disputa

El caso inició el año pasado cuando la modelo y actriz Paris Jackson, presentó objeciones formales contra los albaceas John Branca y John McClain.

De acuerdo con documentos obtenidos por medios como TMZ, la defensa de Paris Jackson presentó diversos argumentos legales para cuestionar la gestión de la herencia.

En primer lugar, señalaron la existencia de pagos excesivos y bonificaciones que se realizaron sin seguir el proceso de aprobación judicial correspondiente.

Además, criticaron que no se vigilaba con claridad a los abogados externos y dudaron que los encargados controlaran realmente lo que cobraban los despachos contratados.

Al respecto, un vocero de Paris Jackson explicó que este paso es fundamental para exigir cuentas claras y asegurar que los bienes de la familia se manejen con total honestidad.

▶️ #Video | 👨🏻‍⚖️ Juez ordena devolver fondos del patrimonio de Michael Jackson



⭕ En un giro inesperado dentro de la larga batalla legal por la herencia del "Rey del Pop", un juez de Los Ángeles falló a favor de Paris Jackson. La resolución ordena a los albaceas del patrimonio,… pic.twitter.com/JCvbrBJwfN — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 15, 2026

La defensa de John Branca y John McClain

Por su parte, los administradores defendieron su gestión. Argumentaron que las bonificaciones eran habituales en la industria del entretenimiento, especialmente considerando los acuerdos comerciales de gran relevancia que han logrado cerrar en los últimos años.

Si bien el juez ordenó la devolución del dinero, también dedicó palabras de reconocimiento a los albaceas.

Por una parte, el tribunal aceptó que la administración de Branca y McClain fue exitosa, ya que hicieron crecer la herencia de tal forma que Paris y sus hermanos tendrán dinero asegurado.

El imperio económico construido tras el fallecimiento de Michael Jackson deberá someterse a reglas más estrictas. A pesar de que los encargados de su administración expresaron desacuerdo con la decisión, se comprometieron a respetar lo dictado por la ley.

Este fallo no solo obliga a devolver fondos bajo estricta observación judicial, sino que también funciona como una advertencia para los administradores de grandes fortunas, los herederos están más vigilantes que nunca sobre el manejo de su legado.

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