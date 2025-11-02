Gracie Bon revela que su romance con Drake terminó por una fiesta: ‘No eran mujeres...’ | VIDEO

La modelo de OnlyFans, Gracie Bon, compartió durante una conversación en el reality show La casa de Alofoke cómo fue su experiencia cuando conoció al rapero Drake y el motivo por el que terminó por alejarse de él.

Gracie Bon habla de su relación con Drake

La creadora de contenido de talla grande contó como en el año 2020 envió un mensaje privado a Drake que el artista contestó en cuestión de unos minutos, aunque fue años después que lo conoció en persona, durante un festival en Colombia.

Gracie Bon pasó de ser criticada por muchos en Panamá a ganarse el cariño del público. Su paso por la casa de Alofoke 2 cambió por completo la percepción: ahora la gente la ve más humana, sencilla y con buena vibra🇩🇴🇵🇦 a eso yo lo llamo EFECTO @matiasgarciard 🐐 #LaCasaDeAlofoke2 pic.twitter.com/cYigywgITf — Jenley🇩🇴 (@JenleySteven) November 2, 2025

“Era yo gordita, 300 libras, ninguna cirugía ni nada. Hicimos click. Pasaron cosas, nos dimos follow...”, compartió. “Seguimos hablando y me enteré que me mencionó en la canción con Bad Bunny”, agregó recordando el tema ‘Gently’.

Ante la insistencia de saber si estuvo de forma íntima con él, ella admitió que sí, pero que no se siente orgullosa al respecto. “Eso cualquiera”, dijo. “Es muy buena persona, eso sí, pero como hombre, hubo unas cosas [...] Él hasta me ha enviado un avión a Panamá para buscarme. Conozco a la mamá, al hijo, teníamos una buena amistad”, admitió.

Gracie Bon revela porqué dejó de ver a Drake

La famosa mencionó que la relación cambió después de que la invitaron a un evento y el músico se encargó de vetarla de todas las fiestas. “Siempre trataba de no ser tan accesible”, admitió, “fueron cinco días que estuve en Europa sin hacer nada. Él me puso en el mismo hotel que él, me dejó encerrada”, contó.

Sin embargo, confiesa que fue en el último día que logró ir a una fiesta y ahí se llevó una enorme decepción. “Vi de todo, me quedé de ‘esto no es la persona que yo admiraba’, ahí se murió todo”, compartió.

“Yo lo bloqueé”, agregó tratando de mantener los detalles en privado. Sin embargo, los presentes comenzaron a cuestionarle si lo había visto con otra mujer o cuál fue la causa de su molestia y ella decidió ceder un poco.

“Sí (lo vio con otras mujeres), pero no de la manera en que ustedes se imaginan. No quiero decir nada. No eran mujeres, sí se pueden llamar mujeres, no eran trans...”, aclaró, provocando un silencio general.

Esta última declaración provocó críticas en redes sociales, pues muchos recordaron las acusaciones del cantante por pedofilia que ha recibido en el pasado por otras personas de la industria como Kendrick Lamar y mencionan que la modelo quiso insinuar eso mismo con sus declaraciones. Te dejamos algunas reacciones:

“Yo entendí que era niñas, eran menores de edad”.

"Esta niña no sabe lo que dijo, Dios la proteja. Ella desconoce el mundo de Drake“.

“¿Por qué creen que Kendrick en su canción le dice P*dophil3?"

“Nanu siempre dijo la verdad”.

“Eran niñas lo de la fiesta”.

Gracie Bon también mencionó que sentía que Drake no le ponía la atención que a ella le habría gustado, en el sentido que nunca le preguntaba por sus proyectos laborales ni se interesaba en ella en ese sentido.