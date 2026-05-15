Frida y Diego llegan a la Met Opera

Los protagonistas, en un ensayo en la Met Opera.

AQUEJADA POR UN DOLOR implacable, la pintora mexicana Frida Kahlo escribió en su diario poco antes de morir: “Espero con alegría la salida y no volver jamás”. Sin embargo, regresa, aunque sea sólo por un instante, para el Día de Muertos en El último sueño de Frida y Diego, ópera en español que se presentó ayer en el Metropolitan Opera de Nueva York.

La ópera, con libreto del dramaturgo Nilo Cruz y música de Gabriela Lena Frank, imagina el reencuentro espectral de la artista, tres años después de su muerte, con Diego, con quien mantuvo una tempestuosa relación amorosa.

Para la mezzosoprano Isabel Leonard, quien interpreta a Kahlo, la ópera es “un viaje de emociones que cualquier ser humano puede experimentar, contado a través de la lente o la perspectiva de seres humanos icónicos que muchos de nosotros admiramos”.

El Tip: Para el diseño escenográfico se inspiraron en Árbol de la esperanza, mantente firme.

La idea se remonta a hace más de 20 años, cuando el fallecido Joel Revzen, entonces director de la Ópera de Arizona, le pidió a Gabriela Lena Frank que escribiera una ópera sobre la pintora.

Quisieron evitar enfoques convencionales y, en cambio, inclinarse por el realismo mágico. “Todo este concepto de Diego acercándose al final de su vida, especialmente en el Día de Muertos, me pareció interesante”, contó Nilo Cruz.