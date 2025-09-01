Guana arma arriesgado plan para que todos queden nominados en LCDLF | VIDEO

Guana es uno de los habitantes más polémicos de La Casa de los Famosos México 3, quien ya es completamente de Día a pesar de que el público lo acusa de haber traicionado a su anterior equipo al cambiar de alianzas rápidamente.

El actor pensó en una nueva estrategia que podrían usar en cuarto Día con la intención de que todos los integrantes de Noche salgan nominados, después de que Mariana Botas se colocara como la quinta eliminada de la temporada en La Casa de los Famosos México.

Así podría nominar Cuarto Día esta semana

Fue en la noche después de la eliminación que el cuarto Día, conformado por Shiky, Guana, Dalilah Polanco y Facundo, que se habló de una estrategia arriesgada con la que conseguirían que todos los habitantes de Noche queden en la placa, a pesar de que ellos ya son solo 4 personas.

“Se me está ocurriendo una loquera”, aseguró Guana, quien mencionó, “sabemos que no podemos complotear, que ellos nos van a tirar, ¿Qué pasa si nuestros puntos se quedan aquí? Tiene que haber un quinto", empezó.

“Si ellos tuvieran cero todos, sube toda la casa. El quinto empate sería en ceros, porque ellos no se pueden tirar”, aseguró el comediante. Después de la propuesta, hubo un breve silencio antes de que reaccionaran de manera favorable.

Cabe mencionar que de todos modos, habrían dos habitantes que no entrarían al zoom de eliminación, pues uno de los participantes tendrá inmunidad de líder y el otro será salvado. De cualquier forma, casi toda la casa estaría nominada.

En ese sentido, Facundo aseguró que “es el movimiento más maestro que había oído en su vida” y aseguró que Guana “hackeó el sistema”, ya que siempre que nadie nomine para el otro lado, tendrían un empate de puntuación.

Esto generó emoción entre los jugadores, quienes recordaron que en el pasado, sí llegó a suceder eso en alguna casa. “Ya estamos sentenciados”, dijo Guana, “a huev* tiene que haber uno allá porque somos cuatro y deben ser 5 (nominados)”, dijo.

Después, comenzaron a burlarse de si mismos, ante la posibilidad de que la estrategia no les salga y solo sean cuatro nominados, lo que provocaría que todos los de la placa fueran de cuarto Día y de ese modo, uno de los habitantes saldría.

El público destacó que esa puede ser una buena estrategia, a pesar de que muchos aseguran que los habitantes de Día de todos modos irán saliendo uno por uno del reality show.