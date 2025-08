Ella es Delia García, la PROMETIDA de Facundo | PERFIL

Facundo sorprendió a sus fans al anunciar que se casará con su novia, Delia García, justo en medio del furor por La Casa de los Famosos México 3. Aunque su relación ya llevaba años consolidada, el anuncio del compromiso tomó por sorpresa a muchos… ¿pero quién es la mujer que conquistó al irreverente conductor?

¿Quién es Delia Garcia?

Delia García nació el 31 de octubre de 1989 en Cuernavaca, Morelos, y actualmente tiene 35 años. Es conocida por su estilo de vida saludable, su pasión por el deporte y su presencia constante en redes sociales.

Además de ser diseñadora de moda, ha sido capitana de Adidas Runners México y actualmente forma parte del equipo del programa de radio Ya Párate de Los 40 Principales, donde también ha ganado popularidad como conductora.

La historia de amor con Facundo

Delia y Facundo se conocieron en 2017, cuando coincidieron en el reality show La Isla. Aunque no surgió nada romántico en ese momento, el destino los volvió a cruzar y desde entonces comenzaron una relación sólida y alejada del escándalo.

Desde entonces, ella ha sido un pilar importante en la vida del conductor. Facundo ha dicho públicamente que Delia es su mejor amiga, su inspiración y ahora su futura esposa. También ha reconocido que ella se lleva muy bien con sus tres hijos, y que han formado una familia estable y armoniosa.

Fuertes declaraciones de Facundo

Durante una transmisión de La Casa de los Famosos, Facundo declaró un embarazoso momento con su pareja, dando paso a una serie de fotos que mostró su lado más vulnerable y emocional.

“La primera vez del acto no pude, me gustaba tanto que... ya estaba todo y no pude. Estás tan comprometido de hacer una buena chamba que no pude, tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”.

Facundo anunció su compromiso públicamente con unas emotivas fotos en Instagram, donde se le ve junto a Delia con el anillo en mano.

Un amor fuera del foco mediático

Aunque llevan varios años juntos, su relación ha sido bastante discreta y sin escándalos. Delia ha acompañado a Facundo en sus proyectos, pero también ha mantenido su independencia profesional, creando su propio camino en medios, moda y fitness.

Delia García no solo es la prometida de Facundo: es una mujer con trayectoria, personalidad y un estilo de vida que inspira a muchos en redes. ¿Ya la seguías?