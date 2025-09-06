Ahora que Alexis Ayala participa en La Casa de los Famosos México 3, su apellido llamó la atención de usuarios de redes sociales, pues es el mismo que el de la famosa conductora mexicana de televisión Lolita Ayala. Aquí te contamos lo que se sabe sobre su vínculo y sobre este rumor.

¿Quién es Lolita Ayala?

Lolita Ayala es una reconocida periodista y conductora mexicana que nació el 20 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Su nombre completo es Dolores Ayala Nieto y comenzó su carrera en los años 70.

Es ampliamente recordada en México por haber sido durante décadas una de las principales figuras del periodismo en televisión en el país, especialmente como presentadora del programa El Noticiero con Lolita Ayala, transmitido por Televisa. Emitido en 1987, Lolita se convirtió en la primera mujer en conducir un noticiero en México en horario estelar.

Su voz pausada y su característico “moñito” la convirtieron en un ícono de la televisión mexicana y una de las figuras más queridas por la gente. Además, es fundadora de la organización altruista Sólo por ayudar, enfocada en apoyar a personas en situación vulnerable.

Aunque Lolita Ayala ya se retiró de la televisión diaria, sigue activa en redes sociales y se volvió empresaria al fundar la Lolita Ayala Store, donde vende mercancía exclusiva con su imagen. La tienda se volvió popular rápidamente y entre los productos que ofrece se encuentran playeras, termos, botellas de vino, gafas, sudaderas y tote bags, entre otros.

¿Alexis Ayala y Lolita Ayala son hermanos? Esto se sabe

El actor Alexis Ayala y la presentadora de Televisa Lolita Ayala comparten apellido y eso ha generado especulaciones en redes sociales sobre su parentesco. En algunos sitios web se ha dicho que el también productor mexicano es supuestamente el hermano menor de la periodista, sin embargo, no hay información al respecto que confirme o niegue esto.

Se sabe que los famosos provienen de contextos familiares muy distintos, y no hay evidencia ni declaraciones públicas de ellos donde confirmen que sean hermanos. La comunicadora se llama Dolores Ayala Nieto y el nombre completo de Alexis Ayala es David Alexis Ayala Padró.

Además, el actor ha mencionado que su madre es Eli Padró, originaria de Cuba con nacionalidad estadounidense y mexicana. Alexis nació en San Francisco, California, Estados Unidos, aunque se crió en México y ha vivido la mayor parte de su vida en suelo azteca.