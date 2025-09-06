Ella es Fernanda López, exesposa de Alexis Ayala y mamá de su hija Roberta

Luego de la participación de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3 en redes sociales usuarios han puesto mucho interés en la vida amorosa del actor. Actualmente se encuentra casado con la actriz Cinthia Aparicio, de 32 años, sin embargo, éste no ha sido el único matrimonio del también productor.

El histrión estuvo casado con Fernanda López, a quien conoció mientras trabajaban en El Pantera (2007-2009). La actriz es mamá de Roberta y la diferencia de edad entre ellos es de aproximadamente 16 años.

¿Quién es Fernanda López, exesposa de Alexis Ayala y mamá de su hija Roberta?

Fernanda López, exesposa de Alexis Ayala, nació el 4 de noviembre de 1981 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Desde muy joven se inclinó por la actuación, participando en comerciales y obras de teatro en su país natal. Sin embargo, su vida cambió cuando, en 2002, se trasladó a México y debutó en televisión en el programa Mujer, casos de la vida real, dirigido por Silvia Pinal.

La famosa ha participado en telenovelas y series como Código postal, El Pantera, Vecinos, Llena de amor, La mujer del Vendaval (interpretando a Inés), La sombra del pasado (donde fue Mary Lagos). Su carrera en televisión también incluye programas como Está Cañón, donde fue coconductora, y participó en Como dice el dicho y Relatos Macabrones.

Además de su trayectoria artística, Fernanda López se ha forjado como coach fitness, por lo que comparte su estilo de vida saludable y rutinas de ejercicio en redes sociales. En Instagram cuenta con al menos 422 mil seguidores. También se sabe que da clases de meditación combinada con ejercicios de flexibilidad en su estudio FLEX & FLOW.

La historia de amor entre Fernanda López y Alexis Ayala

Alexis Ayala y Fernanda López se conocieron mientras trabajaban en El Pantera (2007-2009), una serie de televisión mexicana; ella actuaba en la producción y él era director.

Después de varios años de relación, formalizaron su compromiso y se casaron por civil el 14 de junio de 2014. Tiempo después, celebraron una ceremonia religiosa íntima en Acapulco Diamante, donde estuvieron rodeados de amigos y familiares. Su matrimonio duró 11 años y juntos tuvieron a una niña, Roberta.

Los actores Alexis Ayala y Fernanda López anunciaron su separación el 14 de febrero de 2021 (curiosamente Día de San Valentín), mediante un comunicado conjunto publicado en redes sociales. En él, explicaron que su amor de pareja se había transformado en una bonita amistad y que continuaban unidos como padres para brindarle estabilidad y armonía a su hija Roberta.

Sin embargo, dos años después de su divorcio, Fernanda reveló que su exesposo no estaba presente en la vida de su hija como ella hubiera querido.

“Es un padre responsable, no ha estado presente como Roberta quisiera. Tiene muchas cosas en su vida que le están robando un poco de tiempo, espacio y a las que le quiere poner la energía que él necesita”, afirmó a los medios.