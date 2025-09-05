La Casa de los Famosos México 3, ¿Quién es el SALVADO de este 5 de septiembre?

La sexta temporada de La Casa de los Famosos México 3 ha estado llena de momentos intensos como lo es el duelo por la salvación, donde una vez más, el ganador decide a cuál de sus compañeros nominados habrá de salvar de la eliminación.

El pasado miércoles, tras unas nominaciones complicadas donde los participantes votaron con 3, 2 y un punto, quedaron 5 habitantes en riesgo de ser eliminados, siendo una de las nominaciones más tranquilas a la fecha.

Tras la salida de Mariana Botas, se hizo evidente que el público se encuentra en su mayoría del lado del cuarto Noche. Por ello, que Guana se convirtiera en líder fue un enorme beneficio para la habitación Día.

Por el interés de los habitantes de Día de mantener la salvación, Dalilah Polanco sufrió un pequeño accidente que generó preocupación entre sus seguidores, por el que ahora debe llevar una bota ortopédica y muletas por dos semanas.

El accidente ocurrió cuando la actriz dio un mal paso y se cayó al suelo en el patio de unas escaleras. Cuando esto sucedió, fue auxiliada por sus compañeros, que la llevaron a que recibiera atención profesional en el confesionario.

Al final, Elaine Haro fue quien se coronó como la retadora de Guana y se definió que la prueba de salvación tendría que ver principalmente con la suerte, cosa que se decidió en conjunto por el voto del resto de los participantes.

Si Guana consigue mantener la salvación, este viernes podría sacar a alguno de sus compañeros nominados de la placa, lo que implicaría la supervivencia de dicho personaje en el reality show.

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Los nominados en la sexta semana de La Casa de los Famosos México 3 son:

Facundo

Dalilah Polanco

Shiky

Aaron Mercury

Abelito

INFORMACIÓN EN DESARROLLO