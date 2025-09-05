¿Qué le pasó a Dalilah Polanco? Este es su estado de salud tras el accidente

Dalilah Polanco sufre accidente en La Casa de los Famosos México

La actriz y comediante Dalilah Polanco sufrió un fuerte accidente en La Casa de los Famosos México durante la dinámica para quitarle la salvación al líder de la casa Guana.

El juego consistía en que los participantes tenían que subirse a una estructura para desde ahí lanzar unos círculos para arrojarlos desde arriba y que cayeran en una casilla.

Así fue el accidente de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos

Cuando tocó el turno de Dalilah Polanco ella se estaba subiendo a la escalera de la estructura y de repente se cayó desde lo alto y terminó en el piso.

Inmediatamente sus compañeros de la casa Aarón Mercury y Mar Contreras se acercaron a ella para auxiliarla, posteriormente llegó Facundo y el resto de los habitantes.

Dalilah Polanco señaló que le dolía mucho el tobillo, que posiblemente se lo había doblado tras la caída.

espero que dalilah se encuentre bien 😓 mandemos puro vibra bonita para ella 💜#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/sMI6yCCPfz — Yams ❤️‍🔥 (@4_yams) September 5, 2025

La Jefa de la casa inmediatamente le dijo a los habitantes que acercaran a la actriz al confesionario para que pudiera ser atendida por el personal de emergencias, tal como ha ocurrido en otras ocasiones de que van al confesionario a tomarse medicinas o hasta terapia.

Guana y Aldo la cargaron para llevarla al confesionario, todos los habitantes se movilizaron para poder ayudar a su compañera.

¿Dalilah Polanco está bien?

Todo el accidente ocurrió durante la pre gala, Wendy Guevara afirmó que la actriz estaba bien, que había todo un equipo especial listo para actuar aunque pareciera que no.

Asimismo, durante la gala oficial que se transmite por el Canal 5, Odalys Ramírez y Diego de Erice se conectaron con los habitantes y les dijeron que Dalilah se encontraba bien y que toda la situación estaba bajo control.

Los fans aseguran que Dalilah tardó mucho en el confesionario, algunos seguidores aseguran que posiblemente la participante del reality show tuvo que ser atendida hasta en un hospital, motivo por el cual están muy preocupados, ya que dos horas después de accidente la actriz aún no sale del confesionario.