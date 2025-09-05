¿Dalilah Polanco sale de La Casa de los Famosos México por accidente?

Dalilah Polanco sufre accidente y afirman que se va de La Casa de los Famosos México

Dalilah Polanco se accidentó en La Casa de los Famosos México y los fans están preocupados y temen que la actriz se vaya del programa, tras este incidente.

Todo sucedió durante un juego para robarse la salvación para evitar que uno de los habitantes esté en la placa de nominados de esta semana.

La prueba consistía en que había un tablero al que los habitantes tenían que arrojar unas pelotitas desde arriba de ese tablero para que cayera en una casilla y sumar puntos, Peor para poder lanzar las bolas, los participantes tenían que subir unas escaleras.

Dalilah Polanco sufre terrible accidente en La Casa de los Famosos México ı Foto: Especial

Dalilah Polanco estaba subiendo estas escaleras cuando de repente se cayó desde las alturas y terminó en el pasto tirada. Sus compañeros corrieron a ayudarla. Mar Contreras y Aarón Mercury fueron los primeros en llegar.

Aldo de Nigris y El Guana llevaron a Dalilah Polanco al confesionario por instrucciones de La Jefa, quién inmediatamente pidió ayudar para brindar atención médica a la actriz y comediante, famosa por haber participado en La Familia P.Luche.

¿Dalilah Polanco se va de La Casa de los Famoso México?

Los fans creen que Dalilah Polanco va a salir de La Casa de los Famosos México, porque después del accidente la llevaron al confesionario y lleva más de dos horas ahí y no se ha visto a la actriz salir del lugar caminando.

Los usuarios consideran que posiblemente la actriz está negociando su salida del reality show, luego de toda la ola de hate que ha recibido por sus diferencias con algunos de sus compañeros del programa.

“No se por qué siento que Dalilah no regresa porque está pidiendo su salida”, “¿Ya se tardó mucho la Dalilah no?”, “Dalilah ya salió a ver sus lechugas o que onda? Ya pidió su salida?”, “Oigan y qué onda con Dalilah, ya no regresó o si??”, “Ya traigan a Dalilah”, “Necesito ver que Dalilah esta bien sino no podré dormir en paz”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Serían tan amables de avisar cuando regrese Dalilah? En serio si tengo sueñito pero me preocupa que no regrese! 🥹 #LCDLFMX3 — Kenny💕 (@_keeniiaa) September 5, 2025

Yo pense que lo de Dalilah habia sido menos grave, pero ya se tardo, hasta pienso que seguro ya se la llevaron a un hospital a hacerle un radiografía, pobrecita#LCDLFMX3#LaCasaDeLosFamososMxً — . (@Me122000) September 5, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Dalilah Polanco?

Hasta el momento se ha dado a conocer que la actriz está bien y que siguen dándole atención médica. Odalys Ramírez y Diego de Erice informaron a los habitantes que Dalilah estaba bien, pero nadie la ha ha visto desde hace varias horas.

Asimismo, Wendy Guevara dijo que la actriz estaba siendo atendida por personales de emergencia de la casa, pero igualmente los fans están preocupados por su salud.