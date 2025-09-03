La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 3 de septiembre?

Este miércoles hay nominación en La Casa de los Famosos México 3. Una vez más, los participantes del reality show van a entrar al confesionario para elegir a cuáles de sus compañeros quieren fuera del programa en la sexta semana.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 3?

Esta semana en el reality show ha estado marcado por momentos llenos de emotividad, pero también de diversión. Sin embargo, desde la salida de Mariana Botas, el cuarto Día comenzó a planear su próximo movimiento.

En ese sentido, algo que llamó la atención fue que hablaron sobre hacer la estrategia de nominarse entre ellos para que el resto de cuarto Noche empatara en el quinto lugar con cero puntos, lo que los pudo colocar en la placa de acuerdo con su razonamiento.

Son solo cuatro habitantes del cuarto Día y hay que mencionar que uno de sus integrantes es Guana, quien se colocó como líder de la semana, por lo que obtuvo inmunidad y pase libre a la próxima semana del programa.

Si consigue mantener la salvación, el próximo viernes podría sacar a alguno de sus compañeros nominados de la placa, lo que implicaría la supervivencia de dicho personaje en el reality show.

Algo que llamó la atención en las últimas horas fue un pequeño conflicto en cuarto Noche, cuando varios de los participantes regañaron a Abelito por haber hecho una broma con Facundo donde fingían pelear.

Aldo, Alexis y Aarón mencionan que para las personas que no ven el programa, solo encontrarán el clip de la pelea, sin que se escuche la aclaración de que era una broma, lo que podría afectar el juego de Abelito, además de mencionar que ya se estaban enganchando y querían defender a su amigo y aliado.

“Ahí están las cámaras”, dijo Abelito al decir que su intención era proteger a sus compañeros. Por su parte, Aldo mencionó “No sé si es una estrategia, ¿por qué se va a querer pelear contigo? El clip está de la pelea y hay bandos, uno en favor, uno en contra, pero ¿pa’ qué? Eres chistoso y puede ser contraproducente“, dijo.

En medio de estrategias y peleas, ocurrió un momento lleno de emotividad en el programa cuando Facundo cambió 30 mil pesos por una llamada con su prometida Delia, quien reaccionó con una frialdad que dividió opiniones, aunque después ella se justificó.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO