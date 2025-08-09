Cinthia Aparicio es una artista que ha forjado una carrera de respeto en televisión y cine; además es la esposa Alexis Ayala, a quien apoya activamente durante su participación en La Casa de los Famosos México 3, y alguien que ha asumido con cariño el papel de madrastra, pues el actor tiene dos hijas. Su camino profesional en la actuación la posiciona como una figura con identidad propia, más allá de su relación con el galán de telenovelas.

Su matrimonio con el también productor ha sido controversial debido a la diferencia de edad entre ellos, pues Alexis cumplió recientemente 60 años y ella tiene 32.

Ella es Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, participante de LCDLFMX

Cinthia Aparicio, nacida el 20 de febrero de 1993 en Papantla, Veracruz, es una actriz y modelo que ha labrado su trayectoria desde la televisión mexicana. Se dio a conocer por sus participaciones en series como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, así como en telenovelas como Simplemente María (2016), donde interpretó a Coral Moreno, Mi adorable maldición (2017) como Apolonia Ortega, La Usurpadora (2019) como médica, Si nos dejan (2021–22) como Natalia Zapata, y El amor invencible (2023) dando vida a Rita.

También tuvo apariciones cinematográficas en películas como La hora de Salvador Romero (2017), donde fue Esmeralda, La petite vie (2020), y Amores Permitidos (2022). Actualmente participa en Juegos de Amor y Poder.

La historia de amor entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, participante de LCDLFMX

Su vida sentimental se hizo pública cuando inició una relación con Alexis Ayala, a quien conoció en el set de Si nos dejan. La pareja consolidó su compromiso con una emotiva ceremonia en la Basílica de Guadalupe el 3 de noviembre de 2023, tras una boda civil previa.

A pesar de la diferencia de edad de 28 años, ambos han afirmado que esa brecha solo les ha permitido entenderse mejor. Alexis explicó: “Tenemos la diferencia de edad justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien, y eso es nuestro”.

Dentro de La Casa de los Famosos México 3, que inició el 27 de julio de 2025, Cinthia Aparicio ha sido mencionada varias veces por Alexis Ayala, quien la defiende ante críticas como la de ser “interesada”.

Además, Cinthia Aparicio mostrado su faceta maternal al hablar sobre ser madrastra de las hijas del actor. En una entrevista para Venga la alegría, Cinthia expresó: “Alexis me dijo desde que nos conocimos: ‘Yo tengo dos hijas ¿estás de acuerdo?’ … como yo quiero a Alexis, van a estar en mi vida”.

“Nos llevamos muy bien… nos estábamos alaciando el cabello… me encanta poderlas vestir y arreglar”, añadió la actriz.

Recientemente, afirmó tener planes hacia la maternidad, pues comentó que planea congelar sus óvulos, aunque no aseguró que será madre de inmediato debido a sus compromisos profesionales.