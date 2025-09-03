Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Alexis Ayala se visten de mujer en LCDLF | VIDEO

La Casa de los Famosos México 3 no es solo un espacio para la polémica, pues también es donde los habitantes se tienen que poner más creativos para entretener al público. Por ello, este miércoles antes de las nominaciones, los participantes de cuarto Noche se vistieron de mujeres.

Aldo de Nigris, Abelito, Aaron Mercury y Alexis Ayala llamaron la atención y generaron grandes reacciones del público al aparecer antes de la gala de La Casa de los Famosos México 3 vestidos de mujeres, con pelucas y maquillaje que dejaron ver su nivel de compromiso con su participación.

En este video paso de todo y los efectos lo mejoran JAJAJAJ 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xhy9nRkukT — Anxiety (@andrescaceress1) September 4, 2025

Horas antes de salir con sus grandes looks, fueron sus compañeras de habitación, Elaine Haro y Mar Contreras, quiénes los ayudaron a arreglarse de la mejor manera para lucirse ante la audiencia, generando así una mancuerna poderosa entre los seis participantes.

Los nombres de estos personajes femeninos de los participantes son:

Abelito como Natasha

Aldo de Nigris como La Niña Bien

Alexis Ayala como la tía Paty

Aaron Mercury como Dora

En ese sentido, los participantes decidieron hacer ejercicios con sus vestidos, aunque en tenis, todos juntos en el patio de la casa. “Vamos a hacer juntas el ejercicio. Vamos a hacer que nuestras chichis se levanten y nos quieran todos”, dijo Aldo mientras todas se tomaban las manos.

“Las quiero perras. Me siento más prendida que una loba”, comentó Abelito antes de que se pusieran a posar y modelar en pasarela antes de que comenzaran a realizar ejercicio. Solo Facundo estuvo presente en el momento que ocurrió todo, fuera de los integrantes del cuarto Noche.

Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Alexis Ayala se visten de mujer ı Foto: Especial

Este momento ocurrió como una manera de agradecer a su público por haber votado por todos y que cada uno de sus habitantes haya regresado al programa el pasado domingo, dejando fuera a Mariana Botas del programa en su lugar.

Asimismo, Mar Contreras prometió que “Las Chicas Superponedoras de cuarto Noche” regresarían en el futuro. Uno por uno, cada participante dedicó unas palabras de agradecimiento a la audiencia.

“Somos hombres siendo hombres jugando a ser mujeres, pero el juego se hace con todo el amor del mundo. Gracias por tu voto y como diría el Mister, les dejo un beso de corazón”, explicó Ayala antes de finalizar la dinámica.