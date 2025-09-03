Ninel Conde niega que su salida de La Casa de los Famosos México estuviera pactada: ‘La gente decide’ | VIDEO

Ninel Conde generó fuertes polémicas después de su salida de La casa de los Famosos México 3, pues sorprendió a todos al convertirse en la tercera eliminada a pesar de ser una de las personalidades más importantes de la temporada y la diva de la temporada en el reality show.

Fue en un directo semanas atrás que Ninel Conde aseguró su salida de La casa de los Famosos México 3 estaba pactada y formaba parte de su contrato, cosa que generó sorpresa al ser una amenaza contra lo orgánico que promete ser el programa.

Ninel Conde se retracta sobre lo dicho en LCDLF

La actriz comentó que fue su amigo quien comenzó a bromear con que su contrato decía cuándo saldría, por lo que asegura que todo fue “sacado de contexto” y estaban en un ambiente de diversión, por lo que no se tomaban en serio lo que decían.

“Estábamos alegres y fue muy fácil cotorrear ese tema, pero evidentemente no fue un hecho. No hubo ningún acuerdo, convenio. Yo creo que la gente es la que decide en este programa y no fue la intención crear esa desinformación”, explicó.

Indica que además “nunca lo dijo” y solo se rio de lo dicho por su amigo, aunque en el video que le mostraron la mujer dice que ella salió del programa. Además, aseguró que siempre estará agradecida por la oportunidad de participar en el programa.

Ninel Conde anda aclarando en YouTube con Marie Clare que lo q dijo en su en vivo que "su salida ya estaba pactada" fue cotorreo , no oficial l😅 y le están pusieron los videos dnd lo dijo... será por q tenía q regresar lo que ganó?! #LaCasaDeLosFamosososMx3 #LCDFMX3 #NinelConde pic.twitter.com/vOMaPRVwg7 — Ivanka Cherry 🐆🍒 (@ItsIvankacherry) September 3, 2025

‘El Bombón’ destacó la importancia de salir a dar la cara cuando se saca algo de contexto para aclarar la situación. “Voten, un voto hace la diferencia”, agregó al respecto la cantante, que con ello quiso dejar claro que el programa sí se mueve con los votos del público.

La famosa también mencionó que tras su salida ha tenido que tomar terapia y que la producción le permitió irse a su casa por una semana para poder regresar más estable y estar en las galas con tranquilidad, pues incluso le detectaron una depresión moderada, según ella.

A pesar de todo, la famosa no se detiene y sigue con proyectos personales, incluso considerando regresar al teatro para una corta temporada.

Cabe mencionar que el público en redes sociales ha comenzado a especular sobre el motivo por el que Ninel Conde se retractó de sus palabras tras su regreso a las galas de La Casa de los Famosos México, al asegurar que lo tuvo que hacer por petición de la producción y para evitar alguna multa económica.

