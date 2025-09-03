Aaron Mercury y Mar Contreras le cortan el pelo a Aldo de Nigris y desatan memes | VIDEO

Le cortan el pelo a Aldo de Nigris

Aldo de Nigris es uno de los participantes que mayor éxito por parte del público ha tenido en La Casa de los Famosos México 3, quien recientemente sorprendió por un nuevo corte de pelo hecho por Aaron Mercury y Mar Contreras.

Al inicio, fue Aaron Mercury quien se animó a cortarle el cabello a Aldo de Nigris. De este modo, fueron juntos al baño y el exfutbolista se humedeció al cabello. Con nervios, comenzó el corte, donde el influencer mostró sus pocos dotes para el corte de pelo.

Después, Mar decidió ayudar, aunque ella tampoco sabía bien lo que estaba haciendo. Elaine Haro también comenzó a decir cómo podrían cortarle el pelo al famoso para que le quedara bien, aunque dijo que solo sabía hacerlo en mujeres.

Después de unos minutos de corte, Aldo dijo lo que estaba sucediendo. “De un lado un corte y de otro, otro”, dijo entre risas, para después opinar, “como quiera cuando me bañe y me haga así se me va a hacer más chico. Les voy a ser totalmente honesto, se ve medio culer*to, pero creo que ya peinado se va a ver bien”, comentó.

Después de la retroalimentación, Aaron utilizó su rasuradora para limpiar la parte de atrás de su nuca y que se viera más limpio.

Recordemos que en La Casa de los Famosos México 3 no hay oportunidad de que algún profesional los ayude a cortarse el cabello, maquillarse o en general tener otro tratamiento, por lo que son los habitantes quienes deben tratar de arreglarse entre ellos.

El corte de cabello de Aldo generó diversas reacciones y risas en redes sociales, pues a pesar de la guapura del participante, cómo lo dejaron sus compañeros de cuarto Noche provocó que surgieran varios memes al respecto.

Te dejamos algunos de los memes que hicieron en redes sociales:

El resultado final del corte de Aldo en la estética de Aarón, deli no?#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3 pic.twitter.com/CHPxx1Fefb — karina (@maranitax) September 3, 2025

Aldo cuando Mar y Aarón terminen de cortarle el pelo. 👁️👄👁️



Aldo: les voy a ser totalmente honesto “se ve medio culerito”. #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/3mPhhKEaMp — 𝐀 (@alefrisbie) September 3, 2025

Corte de pelo de Aldo de Nigris ı Foto: Especial

Mar después de haberle dejado el pelo todo trasquilado a Aldo JAJSJAJSJAJAJ #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XYR0sSHMqE — YOSE_TTTML (@LEONAxTINISTA) September 3, 2025