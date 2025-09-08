Facundo acusa a Alexis Ayala de formar un culto: ‘Una mente maestra’ | VIDEO

Facundo es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 3, quien no perdió la oportunidad de lanzarse en contra de sus grandes enemigos en el reality show, Alexis Ayala y Aaron Mercury del cuarto Noche.

La participación de Facundo en La Casa de los Famosos México 3 fue criticada por diferentes aspectos, incluyendo comentarios que no agradaron a la audiencia, como decir que Aaron Mercury no merecía vivir por matar una araña o asegurar que le queda poco tiempo de vida a Alexis Ayala.

El cine revivió cuando Aaron saco a Facundo con un Cosplay de Anakin Skywalker, y dijo:

"Porque antes que yo, vas a salir tú"#LCDLFMX3 pic.twitter.com/MAVAYzyVKe — aaroncito✨️ (@Vhopehoseokx) September 8, 2025

Facundo asegura que Alexis Ayala hizo un culto en LCDLF

Tras su eliminación, el comediante conversó con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff sobre su experiencia, sus compañeros en el reality show y hasta quiénes considera que se convertirán en los ganadores próximamente.

En ese sentido, él aseguró que Ayala logró crear una especie de culto en el cuarto Noche: “A Alexis ya lo respetan mucho. Yo siento que es como un culto ese cuarto, o sea, hasta dicen… No sabes las frases de Alexis de ‘mente en el suelo, pies en la tierra, corazón en la Luna’, y como que digo, siento que están idiotizados por una mente maestra”, dijo sin titubear.

“Alexis lo ha sabido llevar también, agarró a los morrillos y los elevó ching*n porque (les decía): ‘Tú eres un ching*n’, tú eres cabr*n, poca madr*’, pero ya que los tenía (era de): A ver, vamos a hacer esto y siento que estaban muy adoctrinados en ‘salve Dios a Alexis’ y la neta yo creo que nunca se le van a voltear”, destacó.

En ese sentido, el comediante aseguró que esta extraña estrategia “los ha llevado por buen camino”, al mencionar que de este modo el cuarto Noche ha sabido mantenerse estable, mientras que Día sigue perdiendo participantes semana tras semana.

Facundo critica a Aaron Mercury

El conductor también atacó a Aaron Mercury, al mencionar que es “maleducado” por no tener un bien orden en la casa. En ese sentido, asegura que era descuidado al dejar todo regado por la casa sin tomar en cuenta que son espacios compartidos.

A pesar de todo, Facundo aplaudió que Aaron y el resto de los más jóvenes se divirtieran dentro de La Casa de los Famosos México 3 en las noches, a pesar de que los más grandes no querían participar.