Daniela Luján regaña a Mariana Botas tras estar en LCDLFMX: ‘Te metiste en camisa de 11 varas a lo pend…’

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3 y a una semana de su salida, la actriz sigue enfrentando los estragos de su participación en el programa. Por ese motivo, su amiga y compañera en Envinadas, Daniela Luján, se sinceró con ella.

Fue durante el programa especial por el regreso de Mariana Botas a Envinadas que la actriz platicó junto a Jessica Segura y Daniela Luján sobre su participación en La Casa de los Famosos México 3,

Daniela Luján regaña a Mariana Botas

El momento llegó cuando la actriz le preguntó a su amiga qué habría hecho diferente en el programa, ante lo que ella respondió que “se ganó un hate innecesario” con el tema de la sudadera de Aldo de Nigris.

“Se metió en camina de once varas a los pend****”, expresó Luján interrumpiendo para dejar claro que fue muy mala idea el haberse adueñado de una prenda de ropa que no era suya y que tampoco necesitaba,

Ante esto, Mariana aseguró que “la sudadera y ella dieron más contenido que muchos ahí adentro”, ante lo que Jessica Segura la celebró, aunque Daniela hizo una expresión con la que dejó claro que no estaba del todo de acuerdo.

Por su parte, Botas aseguró que “fue ella todo el tiempo” y aseguró que sería igual en cualquier otro lugar que no estuviera televisado, además de que entró con toda la intención de formar una amistad, buscando alejarse de polémicas.

“Ahí es donde yo digo qué onda, tú conocías el formato, ¿por qué entras con la idea de somos amigos..? Vas a que te expongan, a que te estén pique y pique, que te jod*n, a buscarte las fallas de carácter para exponerlas al mil", le cuestionó.

De ese modo, Daniela dijo que no tenía sentido que entrara con ánimos de formar amistades en una competencia tan intensa como lo es La Casa de los Famosos México 3, mientras que Mariana Botas sostuvo su interés de ser ella misma.

Ahora, te dejamos algunas reacciones:

"Daniela es de esas a amigas que todos necesitamos, te dicen tus verdades para bien“.

“No es el momento, ya con todo el hate de tanta gente y tantos comentarios feos hacia ella, lo que uno quiere es el apoyo de las “amigas” no llegar a escuchar lo mismo“.

"Daniela nos representa a todos“.

"Que soporte ella, que no votaron para que se quedara dentro de la casa“.

Mira el episodio completo