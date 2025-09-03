Mariana Botas, exhabitante de La Casa de los Famosos México 3, reaccionó a las declaraciones de Drake Bell donde el cantante afirmó no recordar la “romántica noche y el romántico beso en el antro”, como dijo a la prensa. La actriz mexicana mantuvo su versión de los hechos en un programa en vivo, aunque no pudo ocultar en su rostro la incomodidad.

¿Mariana Botas se arrepiente de haber revelado su beso con Drake Bell? Esto dice

Durante una entrevista en Cuéntamelo Ya!, Mariana Botas, exparticipante de LCDLF, reveló detalles sobre su paso por el reality show. Las conductoras del programa recordaron la polémica declaración de la actriz sobre una noche de antro en la que besó al cantante estadounidense Drake Bell.

En ese momento la producción reprodujo una cápsula en la que incluyeron la narración de Mariana y la respuesta del protagonista de Drake & Josh.

La actriz de Una Familia de Diez comentó en LCDLF a Elaine y Priscila: “Me abrazó, me cargó (...). La realidad es que ese día me lo besuqueé toda la noche en el antro. Me tenía agarrada de la mano, pidió una canción para bailar conmigo”. Mientras tanto, Drake fue cuestionado por los medios en ese momento y dijo no recordar esa noche.

Al terminar el video, las conductoras del programa esperaron atentas la reacción de Mariana Botas. La artista respondió: “Yo no mentí. ¿Qué te digo? Yo lo conté desde mi emoción. ¿Imagínate que te pase eso cuando tienes un crush nivel Dios en la vida? Nos encontramos en el antro, nos dimos unos besos y él siempre ha sido increíble conmigo. Él estaba soltero, yo estaba soltera, fue una noche de copas en el antro y tan tan".

Además, comentó que pudo haber sido un error compartir los pormenores de esa noche. “Ya veo que di muchos detalles, cosas que me pude haber guardado para mi casa”, añadió con cara de incomodidad al ser confrontada en televisión.