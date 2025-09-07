Alexis Ayala y Dalilah Polanco se enfrentan en LCDLF: ‘Me sentí discriminado’ | VIDEO

Alexis Ayala y Dalilah Polanco son dos de los participantes más polémicos en La Casa de los Famosos México 3, por lo que este domingo de eliminación se enfrentaron en un posicionamiento que dio mucho de qué hablar.

Alexis Ayala se enfrenta a Dalilah Polanco

Durante el posicionamiento, fue Alexis Ayala quien se acercó a Dalilah Polanco. “Te escuché el otro día decir que tu educación no te daba para decir todo lo que pensabas de mi”, inició el actor de telenovelas.

"¿Tanto te incomodo que te gustaría verme morir?", @ayalaalexis se posiciona contra @DalilahPolanco



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥👉🏻https://t.co/gAHDeZ3avz #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #El5 pic.twitter.com/jS8fHOSr8R — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 8, 2025

“Tu educación sí te dio para burlarte de mi cuando dijeron que yo era un león viejo a punto de morir”, agregó, “¿viejo? Tengo apenas un suspiro más de edad que tu y creo que los viejos merecen respeto. Es un privilegio tener edad", agregó.

Además, recordó sus problemas de salud al decir: “¿A punto de morir? Me sentí discriminado y señalado porque soy un sobreviviente", dijo al mencionar que ya les había contado que logro vivir después de un infarto que atentó contra su vida.

“¿Tanto te incomodo que te gustaría verme morir o que algo me pasara?“, le cuestionó. Además, aseguró que ”ya no tiene independencia ni movilidad" por su lesión, por lo que consideraba que era necesario que saliera de la casa.

Por su parte, Dalilah indicó que no se retracta de que se queda callada en ocasiones, pero no recuerda el episodio del león que él comentaba. Fue entonces que comenzaron las interrupciones, mientras ella decía que nunca se había burlado de él, a lo que estaba en desacuerdo el actor.

Primero Alexis se inventa sentirse discriminado por un chiste, y luego el SI DISCRIMINA diciéndole a Dalilah que se vaya porque está lesionada y “ya no es independiente”. Preocupación? No. Eso es GROSERÍA, EXCLUSIÓN Y CERO EMPATÍA.



Que bajo eres. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/u94wqJeX1v — DALILAH BEISBOLISTA ⚾️ (@AlejandraFlome) September 8, 2025

Desesperada, Dalilah quiso terminar con el tema: “No paras de hablar, si no me vas a escuchar entonces para qué hablo”, señaló ella visiblemente molesta antes de guardar silencia. “Quiero hablar pero soy interrumpida constantemente, pero creo que no le interesa”, le dijo a Galilea Montijo.

“No me burlo así de ti, de esa manera no”, aseguró Dalilah Polanco para poner un fin a la polémica con Alexis Ayala. Te dejamos algunas de las reacciones en redes sociales: