Enfrentados

La Casa de los Famosos México 3: Así fueron los posicionamientos este 7 de septiembre

Cada habitante se posicionó frente a otro y dijeron los motivos por los que quieren al otro fuera del reality show

Posicionamientos en La Casa de los Famosos México 3.
Posicionamientos en La Casa de los Famosos México 3. Foto: Especial
Mariana Garibay

Este domingo 7 de septiembre, la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 3 contó con fuertes posicionamientos entre los participantes del reality show, quienes se encuentran más enfrentados que nunca en la sexta semana de la competición.

Los nominados de la semana son Aaron Mercury, Facundo, Dalilah Polanco y Shiky. Uno de ellos quedará fuera de La Casa de los Famosos México 3, pero antes de eso podrá sincerarse con alguno de sus compañeros que lo enfrente.

Así fueron los posicionamientos de la semana

Alexis Ayala se posicionó frente a Dalilah Polanco

El actor mencionó que Dalilah no tuvo educación al burlarse de que “era un león a punto de morir”. “Me sentí discriminado”, señaló al cuestionar si tanto le incomoda que le gustaría morir.

Por su parte, Dalilah dijo no recordar haberse reído de la broma dicha por Shiky y señaló que sí tiene respeto a Alexis Ayala. Después de querer cortar el tema, Dalilah dijo “no me burlo así de ti, de esa manera no”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

