De Marianne Gonzaga a la hija de El Komander: Las famosas que han denunciado a César Pantoja

De Marianne Gonzaga a la hija de El Komander: Todas las famosas que han denunciado a César Pantoja

César Pantoja se encuentra en el ojo del huracán desde hace varios días, cuando en redes sociales de hizo viral el video de la influencer Marianne Gonzaga, quien acusaba al famoso de engañarla para obtener contenido íntimo de ella.

Las mujeres que han acusado a César Pantoja de engañarlas para conseguir material íntimo

De acuerdo con Marianne, César Pantoja utiliza su estatus como un creador de contenido reconocido para hablar con mujeres y ofrecerles colaboraciones con marcas como Victoria’s Secret. En ese sentido, las engaña para obtener imágenes de ellas con poca ropa con la excusa de que es para la marca.

@mariannerc Quiero contarles algo importante para que tengan MUCHO cuidado niñas! ⚠️ Hace poco, el creador de contenido César Pantoja me contactó supuestamente para campañas con marcas como Lancôme y Victoria’s Secret… pero todo resultó ser falso. Me pidió fotos y videos en ropa íntima con la excusa de “casting” y “contenido para la campaña”. Después salió con que lo de Victoria’s Secret se había cancelado, pero ya tenía material mío. Investigando, me di cuenta de que no es la primera vez que pasa algo así. Incluso su ex, Carol Castro, ya había hablado de este tipo de situaciones. Se los comparto porque no quiero que ninguna otra niña pase por esto. No se dejen engañar por “oportunidades” que suenan demasiado buenas, verifiquen TODO y cuiden mucho su contenido y su privacidad. Si algo se siente raro, probablemente lo es. 💔 Compartan para que más personas estén alertas 🙏 #Alerta #CuidadoEnRedes #Influencers #TikTokMexico ♬ sonido original - Marianne

“Yo le dije que no sería mi tipo de contenido. A mi no me gusta publicar ese tipo de cosas”, agregó, “sí me saqué de onda, se me hizo incómodo porque a mi no me gusta grabar contenido de ropa íntima, aunque sea para una campaña”, mencionó.

A la denuncia de la creadora de contenido, se le han sumado otras mujeres que alzan la voz frente a situaciones similares que vivieron con el hermano de Juan de Dios Pantoja. Ahora te compartimos quiénes son las chicas que lo han denunciado públicamente.

Tras sus declaraciones, el famoso lo negó todo, pero otras chicas alzaron la voz sobre situaciones similares que habían vivido con él.

Shadanicast

La influencer decidió hablar de su experiencia con las campañas de César Pantoja a raíz del video viral de Marianne. En el video, contó que fue hace un par de semanas que el famoso le comenzó a escribir para ofrecerle campañas.

La invitó a varias compañas, incluyendo un todo incluido a un hotel en Oaxaca, pero nunca se concretaron. Fue el mismo día del video de Marianne que César le ofreció una colaboración de Carolina Herrera con Victoria’s Secret.

Danna Lagarraña

La creadora de contenido comentó en una transmisión en vivo que vivió la misma situación de una campaña para Victoria’s Secret: “Yo me emocioné mucho porque yo lo vi real”, confesó y agregó que él le dijo que se comprara los conjuntos, ya que ella no tenía ropa de la marca.

“Compré eso y me fui a la casa a grabar mi contenido”, explicó y mencionó que ella le grababa el video y después él le pedía que fuera más largo y que mostrara el cuerpo completo. Sin embargo, no obtuvo una respuesta clara después sobre la colaboración.

Kenia Ríos, hija de El Komander

Incluso Kenia Ríos, la hija de El Komander, comentó recientemente que el creador de contenido trató de llevarla a Punta Cana con engaños, pero ella lo rechazó al notar una actitud extraña. Esto lo contó en el programa Fórmula Espectacular de Flor Rubio.

“No puede ser coincidencia que tantas campañas las hayan cancelado o que tantas campañas no se hayan hecho, ¿a poco esa campaña duraba tanto tiempo? (…) Las cosas se empezaron a poner medio turbias. Él lo hacía muy creíble, me mandaba screenshots donde estaba en llamada con las personas de las campañas, casi casi te decía que abogaba por ti (…) Yo no sé qué intenciones tenía si yo lo veía o qué iba a pasar si yo iba a Punta Cana, ahorita ya son muchas preguntas y me causa ansiedad sobre qué hubiera pasado”, dijo la hija del cantante.

Kenia Ríos, hija del cantante Alfredo Ríos, ‘El Komander’, rompe el silencio sobre la polémica que rodea a César Pantoja, quien ha sido acusado por algunas influencers de haberlas engañado con una supuesta campaña: 🤨⭕“Las cosas se empezaron a poner turbias”. @flor_rubio en… pic.twitter.com/akYHcfWOGF — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 22, 2026

Gina María

La extranjera Gina María salió a hablar de la polémica cuando su nombre se vio involucrado, ya que César utilizaba su nombre para fingir las campañas y obtener contenido de otras mujeres. Ante esto, la mujer compartió capturas de pantallas y pidió a las personas que tengan cuidado con a quien le comparten contenido.

“Yo no sabía nada de esto hasta ayer”, aseguró, “les recomiendo que vean los videos de estas chicas porque están pasando cosas serias”, contó y aseguró que casi no conoce al famoso.

Carol Castro

Ya anteriormente, Carol Castro, madre de la hija de César, había advertido sobre los comportamientos de su ex. Actualmente, Carol nuevamente ha señalado a César de utilizar su nombre para ofrecer colaboraciones con ella para OnlyFans, a pesar de que ella no tiene página azul. La influencer ya mencionó que procederá legalmente contra su ex pareja.