Marianne Gonzaga acusa a César Pantoja de engañarla para recibir videos íntimos de ella

Marianne Gonzaga se ha convertido en tendencia nuevamente, ahora por un video en el que acusa al influencer César Pantoja por engañarla para que le enviara videos en ropa interior.

Marianne Gonzaga acusa a César Pantoja de engañarla para recibir videos íntimos

De acuerdo con lo que explicó Marianne Gonzaga, fue hace varios meses que conversó con César Pantoja y él le ofreció una campaña con Victoria’s Secret, por lo que le pedía videos utilizando los productos que tuviera de la marca.

@mariannerc Quiero contarles algo importante para que tengan MUCHO cuidado niñas! ⚠️ Hace poco, el creador de contenido César Pantoja me contactó supuestamente para campañas con marcas como Lancôme y Victoria’s Secret… pero todo resultó ser falso. Me pidió fotos y videos en ropa íntima con la excusa de “casting” y “contenido para la campaña”. Después salió con que lo de Victoria’s Secret se había cancelado, pero ya tenía material mío. Investigando, me di cuenta de que no es la primera vez que pasa algo así. Incluso su ex, Carol Castro, ya había hablado de este tipo de situaciones. Se los comparto porque no quiero que ninguna otra niña pase por esto. No se dejen engañar por “oportunidades” que suenan demasiado buenas, verifiquen TODO y cuiden mucho su contenido y su privacidad. Si algo se siente raro, probablemente lo es. 💔 Compartan para que más personas estén alertas 🙏 #Alerta #CuidadoEnRedes #Influencers #TikTokMexico ♬ sonido original - Marianne

De este modo, la ex presidiaria grabó algunos videos con sus pijamas de la marca y sus perfumes, pero entonces el creador de contenido le pidió que utilizara lencería, pues era lo que solicitaba la marca para aceptarla.

“Yo le dije que no sería mi tipo de contenido. A mi no me gusta publicar ese tipo de cosas”, agregó, “sí me saqué de onda, se me hizo incómodo porque a mi no me gusta grabar contenido de ropa íntima, aunque sea para una campaña”, mencionó.

Sin embargo, por la emoción de la marca con la que podría colaborar, decidió acceder a grabar un video en ropa íntima, pero en el que no quedaba solamente en lencería, pues combinó las mismas con pijamas.

Marianne relata que él incluso le mandó videos de otras chicas a modo de ejemplo de cómo realizar el contenido. Tras enviar el material, lo platicó con una amiga, quien al saber que era una “campaña” de César Pantoja, rápidamente le advirtió.

“Me dice ‘no mam*s bebé, ese tipo está funadísimo en redes, por su ex. Es súper conocido que ha hecho eso un buen de veces’ y me contó todo lo que había pasado, yo no tenía ni idea de nada”, comentó.

Asimismo, después de darse cuenta de que la campaña no era real, contactaron a la encargada de marketing de Victoria’s Secret, quien desmintió que existiera algo así.

Ella confrontó a César, quien respondió de manera evasiva y muy sorprendido por lo ocurrido, a pesar de que a Gonzaga le había dicho que era el encargado de la campaña.

La joven de 18 años de edad agregó capturas y grabaciones de pantalla en las que mostraba sus interacciones con el hermano de Juan de Dios Pantoja a través de la plataforma de WhatsApp, pues se volvieron cercanos cuando ella le pidió un favor. Otras chicas han salido a afirmar la versión de Marianne.

César Pantoja reacciona a las acusaciones de Marianne

“Eso es totalmente mentira”, aseguró César Pantoja, “se puede interpretar de miles de maneras, pero no había necesidad de hacerlo público”, aseguró al mencionar que tienen su contacto telefónico, por lo que no entendía la necesidad de exhibir lo sucedido.

César Pantoja asegura que le comentó sobre la campaña “pero nunca fue a base de mentiras” y que ella le mandó lo que tenía, mientras que él le decía qué cosas funcionarían y cuáles no.

“De tres a siete meses pasó eso y se me hace ilógico que lo esté hablando ahorita”, se quejó, “son suposiciones lo que ella está dando”, mencionó, “aclarando Marianne, yo no hice mal uso de tus fotos o videos. No son fotos sin (ropa)”, señaló y acusó a su ex novia de estar relacionada con el drama.