Arturo Arredondo, exintegrante de la icónica banda mexicana Panda, sorprendió a sus seguidores y a la comunidad musical al revelar que fue hospitalizado de emergencia y posteriormente intervenido.

El guitarrista y cantante, conocido también por su proyecto Arthur White, compartió en redes sociales que fue operado debido a un problema de salud que lo obligó a suspender compromisos profesionales en Sudamérica. Su mensaje rápidamente se viralizó entre los fans que le enviaron muestras de apoyo.

En La Razón de México te contamos qué le pasó a Arturo Arredondo.

Hospitalizan de emergencia a Arturo Arredondo, exintegrante de Panda, ¿qué le pasó?

Arturo Arredondo, exintegrante de la banda Panda, reveló que tuvo que ser operado el sábado de un apéndice perforado, una condición que requiere atención inmediata. Gracias a la rapidez de los médicos y la tecnología disponible, la cirugía se realizó con éxito, evitando complicaciones mayores.

En una historia de Instagram, el músico expresó su agradecimiento a los fans por el apoyo que ha recibido y señaló que está apenado por no poder cumplir con el público.

“Muchas gracias por sus mensajes de buena vibra, digo yo sé que no soy Maribel Guardia o algo, pero si tenemos una minigira programada acá por Sudamérica y pues es la primera vez que les voy a tener que quedar mal… en vez de pensar que mala suerte, es más bien ser agradecido de que exista la tecnología para que me hayan podido operar tan rápido”, dijo Arturo Arredondo, exintegrante de Panda.

Además, compartió una reflexión sobre la importancia de la familia, los amigos y el amor en la vida: “Me deja pensando en lo importante que es la familia, los buenos amigos y tener mucho amor en tu vida y eso es lo que hay que regresar y también la buena música”.

La operación de emergencia del exintegrante de Panda obligó a posponer la minigira que tenía programada en Sudamérica junto a la banda Desierto Drive. Sin embargo, Arturo Arredondo aseguró que pronto anunciará nuevas fechas y que su prioridad ahora es recuperarse plenamente.

Pese a la preocupación de los fans por el estado de salud del vocalista y guitarrista, hoy se sabe que se encuentra estable y en proceso de recuperación.