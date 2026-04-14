Salón de la Fama del Rock: Billy Idol, Oasis, Iron Maiden y los artistas que se suman

Salón de la Fama del Rock: Billy Idol, Iron Maiden, Oasis y los artistas que se suman

El Salón de la Fama del Rock & Roll es una organización estadounidense dedicada a homenajear a los artistas más influyentes en la historia de la música popular, incluyendo a figuras de diversos géneros musicales como hip hop, el soul, el pop y el country.

Su sede se encuentra en Cleveland, Ohio, y desde su creación, representa el máximo reconocimiento para quienes han dejado una huella duradera en la industria musical. Este 2026, nuevas figuras históricas se suman a la lista de miembros.

Se anunciaron las nuevas adiciones al Rock and Roll Hall of Fame, destacando a la reina de la salsa, Celia Cruz. Además, bandas icónicas se añaden, como Oasis, Iron Maiden y Joy Division/New Order, junto a figuras como Sade, Phil Collins, Wu-Tang Clan y Billy Idol. pic.twitter.com/MD2OtWegMx — Cassini (@cassinimx) April 14, 2026

De este modo, se confirmó la entrada de los siguientes artistas al Salón de la Fama:

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Oasis

Phil Collins

Iron Maiden

Sade

Wu-Tang Clan

Billy Idol

Joy Division/New Order

Luther Vandross

Además, el Salón de la Fama también concede premios en influencia temprana, excelencia musical y el premio Ahmet Ertegun para no intérpretes.

Sobre el reconocimiento a influencia temprana, la rapera estadounidense Queen Latifah, la leyenda cubana Celia Cruz, el pionero nigeriano Fela Kuti, la rapera MC Lyte y el músico Gram Parsons se convirtieron en ganadores de la categoría.

Por otro lado, la excelencia musical distinguió a la compositora Linda Creed y a los productores Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin. Por su parte, el premio Ahmet Ertegun fue otorgado a Ed Sullivan.

Cabe mencionar que algunas personalidades quedaron fuera de la selección final; entre ellos, destacan Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition y Shakira, lo que deja ver el alto nivel de competencia en el proceso.

Celia Cruz será incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll. pic.twitter.com/4FGEQYosTg — Indie 505 (@Indie5051) April 14, 2026

¿Cómo se eligen a los integrantes del Salón de la Fama del Rock?

Para que sean elegibles, los artistas necesitan haber publicado su primera grabación comercial mínimo 25 años antes de ser nominada. El proceso de selección involucra a un jurado compuesto por más de mil doscientos profesionales del sector, incluyendo músicos, historiadores y representantes de la industria.

Cada año, la institución recibe una nueva promoción de miembros, cuya incorporación simboliza la consolidación de una carrera artística de impacto global. La incorporación es el máximo sello de reconocimiento para una trayectoria musical, situando a los artistas en la cima del reconocimiento público e histórico.