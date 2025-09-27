Hace unos meses, Alexis Ayala comentó en La Casa de los Famosos México 3 que tuvo una relación con una persona que tenía un hijo que “se portó muy mal” con él. Durante una charla en el baño con Facundo y Shiky sobre las acusaciones de Sandra Itzel a Adrián Di Monte, el actor afirmó que él vivió una experiencia desagradable y que no se podía juzgar a alguien por un audio.

Debido a estas declaraciones, Paty Díaz publicó un video en Instagram hace poco donde narra su versión de los hechos luego de las declaraciones del actor en el reality.

“Me enviaron audios, videos, donde una persona, un integrante de La Casa de los Famosos, que fue mi pareja hace 20 años y duramos cinco años y medio, hizo unos comentarios. (...) si de la persona que él está hablando se trata de mí, es una mentira, pero, si no soy yo, le agradezco a Dios no serlo”, comenzó comentando la expareja de Alexis Ayala.

¿Qué dijo Alexis Ayala presuntamente sobre Paty Díaz en LCDLF?

Alexis Ayala comentó a Facundo y Shiky el caso de Adrián Di Monte, exhabitante de LCDLF, señalado por Sandra Itzel por violencia doméstica. El comediante afirmó que él era “imparcial”: "Yo dejé como ese video antes de entrar diciendo ‘güey, no sabemos qué pasó, no podemos juzgar con un audio. Porque a cualquiera que le graban un audio, pues se porta bien bonito“.

Mientras Alexis asentía, narró su experiencia con una expareja. “Yo me salí de mi casa y la dejé ahí porque tenía un hijo y todavía le di una lana para que se comprara algo”.

Agregó que cuando llegó a su casa un día, no pudo abrir porque su ex le había cambiado las chapas. “Por fin pude entrar a mi casa y me espero, llega esta persona. (me dice) ‘¿Qué, pend*j*?, ¿qué haces aquí? Esta no es tu casa, hijo de tu pinch* m*dr*’“, comentó.

“Le digo ‘no te portes como hombre, porque te voy a responder como hombre’ y me empieza a empujar”, aseguró Alexis Ayala.

Además, explicó que en un momento insultó a esta expareja y la mujer le advirtió que lo estaba grabando, por lo que podría ponerlo en evidencia. “Y le dije ‘De veras, estás bien pend*j*’, o una cosa así. Me dice ‘lo tengo grabado con el Nextel’. Ella estaba con el Nextel en la mano y yo no me había dado cuenta de eso porque estaba mi visión arriba, donde estaba yo sintiendo la agresión”.