Paty Díaz señala a Alexis Ayala de ser infiel y violento: ‘Fui víctima de amenazas de muerte’

Recientemente, la actriz Paty Díaz generó polémica en redes sociales al hacer fuertes declaraciones contra el actor Alexis Ayala, actual participante de La Casa de los Famosos México 3.

En un video difundido a través de sus redes sociales, la intérprete compartió dolorosos episodios de su relación con el también productor, que ocurrieron hace dos décadas, en los cuales aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, verbales y amenazas, algunas presenciadas por su hijo, quien tenía 8 años en ese entonces.

Paty Díaz señala a Alexis Ayala de ser infiel y violento

Según el testimonio de Paty Díaz, el conflicto con Alexis Ayala se originó por una infidelidad surgida cuando trabajaban juntos en una telenovela producida por el fallecido Ernesto Alonso.

Durante ese proyecto, Paty Díaz dijo que comenzó a sospechar de una relación entre el actor y una joven actriz que también formaba parte del elenco. “Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte”, aseguró. Luego, un viaje de trabajo a Canadá, lo sorprendió y ahí confirmó sus sospechas: “Lo alcancé de sorpresa y oh, sorpresa la que me llevé, ahí confirmé muchas cosas”.

Tras este episodio, Paty decidió terminar la relación, aunque Alexis Ayala en un inicio negó todo, incluso lloró, recordó la actriz. Sin embargo, tiempo después, él fue visto públicamente con la otra mujer, viajaron a Las Vegas y aparecieron juntos en una revista, lo que confirmó sus sospechas.

La actriz de 51 años también explicó que mantenían inversiones en común, como una casa en Cuernavaca y otra en Estados Unidos. En ese momento, Alexis le ofreció que permaneciera en una de las casas mientras encontraba dónde vivir: “Quédate en la casa en lo que buscas dónde irte, viene Navidad, no quiero que tú y tu hijo se salgan”.

Paty Díaz: ‘Fui víctima de amenazas de muerte’

Paty Díaz recordó diversos actos de violencia que vivió a lado de Alexis Ayala. Mencionó que, en una ocasión, en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, él intentó golpearla frente a su hijo, quien rompió en llanto por la escena. “Un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver ni sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”, lamentó.

También relató que el actual habitante de LCDLF irrumpió en su camerino de forma violenta y le gritó: “No te voy a dar un peso, hazle como quieras”.

El momento más grave de su denuncia fue cuando afirmó que recibió amenazas de muerte. Alexis, según narró, le dijo: “Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran”. Ante esta situación, la actriz contactó a su abogado y procedió legalmente: “Fuimos a hacer la denuncia”.

A 20 años de estos hechos, Paty Díaz explicó que su intención al compartir su experiencia es visibilizar la violencia de género. “Una cosa es hacerse la víctima y otra cosa es ser víctima. Yo fui víctima de violencia, de insultos, agresiones y de amenazas de muerte”, declaró.

Además, envió un mensaje a otras mujeres que podrían estar viviendo situaciones similares: “Nunca es tarde, denuncien a su agresor... no se queden calladas”.