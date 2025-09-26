La Casa de los Famosos México 3, ¿Quién es el segundo finalista que se salvó este 26 de septiembre?

Con La Casa de los Famosos México 3 en su recta final, este viernes se define cuál de los participantes es el segundo finalista de la temporada, después de que el pasado miércoles todos excepto por Mar Contreras quedaran en la placa de nominados.

Los últimos nominados en La Casa de los Famosos México 3 son Shiky, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito y Aaron Mercury. De este modo, casi toda la casa se encuentra en la cuerda floja y uno de ellos quedará fuera del programa el próximo domingo. Sin embargo, esta semana hubo la oportunidad de salvación.

Recordemos que semana tras semana, el beneficio de salvación lo tiene el líder de la casa y se lo disputan entre los participantes. Ahora, dicho beneficio no tiene dueño, hasta la prueba que se lleva a cabo este viernes.

Así, la placa terminará por ser de cinco participantes. Las tensiones aumentan mientras las opiniones del público se dividen entre quiénes son los habitantes más queridos y a cuál de ellos desean ver fuera del programa.

Mar Contreras se convirtió este lunes en la primera finalista de la temporada, lo cual desató emociones en el público que celebró pero también criticó el momento. Dalilah Polanco dejó ver su enojo, al asegurar que Mar era tramposa, aunque después se disculpó.

La semana ha estado marcada por momentos emotivos. Desde el reencuentro de Mar con sus hijos, hasta al aparición de los papás de Abelito en el programa, lo que desató todo tipo de buenos comentarios después de que al participante le jugaron una broma pesada al respecto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO