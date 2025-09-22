¿Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 3?

Estamos muy cerca de la gran final de La Casa de los Famosos México 3. Por ello, este lunes se juega el primer pase a la final del programa, por lo que cada uno de los siete participantes que quedan en el programa están ansiosos por convertirse en el primer finalista.

Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Aaron Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Mar Contreras y Shiky son los siete participantes que siguen en la competencia de La Casa de los Famosos México 3 después de ocho semanas de competencia, pero solo uno de ellos conseguirá el pase directo a la final.

Primer finalista de LCDLF

Los participantes restantes del programa realizaron una prueba que consistía en buscar cofres con nombres de océanos. Ronda tras ronda, un habitante perdería la oportunidad, de no encontrar nada en el contenido de los cofres. Galilea estuvo presente para conducir el momento y los resultados fueron los siguientes.

Ronda 1: Aaron Mercury eliminado

Ronda 2: Shiky eliminado

Ronda 3: Aldo de Nigris eliminado

Ronda 4: Abelito eliminado

Ronda 5: Dalilah Polanco eliminada

La final por ganar como primer finalista se debatió entre Mar Contreras y Alexis Ayala. Ambos fueron por el cofre con el título ‘Golfo de México’. Mar Contreras se convirtió en la ganadora del beneficio.

¿Qué pasó en LCDLF?

El eliminado de la semana ocho fue Guana, tras 57 días de aislamiento, pues muchos lo señalaron de haber traicionado al cuarto Día en las últimas nominaciones. Con ello, se fue uno de los competidores más fuertes de la casa, quien más ganó beneficios.

La semana pasada se coronó al último líder del programa. Abelito obtuvo el beneficio después de una prueba que consistía en suerte, donde todos los habitantes se colocaron debajo de una ducha y jalaron una palanca para descubrir si eran o no ganadores.

La gala del domingo estuvo lleno de momentos de tensión. Por un lado, hubo posicionamientos intensos donde todo el cuarto Noche se fue contra Guana por ‘traicionar’ a su equipo cuando se cambió de cuartos y ahora en las nominaciones a Día.

También Aaron Mercury dio de qué hablar tras una pregunta hecha por el público que despertó debate en redes sociales y provocó molestia e incomodidad en el famoso.

Sin embargo, también hubo momentos emotivos y que entusiasmaron a los famosos. Desde el reencuentro de Aldo de Nigris con Yetus, hasta la oportunidad que tuvo Guana, Dalilah y Shiky de ver a sus familiares a través de un video.