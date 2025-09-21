La Casa de los Famosos México 3: Así fueron los posicionamientos este 21 de septiembre

Este domingo 21 de septiembre se llevó a cabo la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, que contó con diversos posicionamientos por parte de los participantes del reality show. Ahora te contamos cómo fueron los enfrentamientos entre los habitantes.

Cabe mencionar que los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3 son Guana, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco y Shiky. Asimismo, Abelito se convirtió en el líder de la semana.

Así fueron los posicionamientos de la semana

Alexis Ayala se posicionó frente a Guana

El actor llamó al comediante un traidor, al señalar que en sus últimas nominaciones todos lo identificaron como ello. Asimismo, recordaron como reveló lo que dijo el cuarto Noche en el pasado. “Quiero por la deslealtad que yo sentí que te vayas de la casa”, sentenció.

Por su parte, Guana dijo que en el pasado estaba preocupado por lo que le diría Alexis. Además, lo acusó de “seguir con un discurso doble moralista” y señaló su forma de tratar y hablar de Elaine Haro. También lo criticó por ‘parodiar’ a las mujeres. En ese sentido, lo acusó de machista nuevamente.

Tienes un gran defecto, la traición: @ayalaalexis se posiciona contra @elguana7 y él contesta



Mar Contreras se posicionó frente a Guana

“Qué triste que lo único que conozca de ti en 57 días sea que te dicen Guana porque eres de Guanajuato”, lamentó ella, quien mencionó que a pesar de lo hábil y talentoso, no lo pudo conocer. “Me sentí traicionada desde el día que te fuiste de cuarto Noche. Ahí reconocí que nunca fuiste parte [...] Es muy importante ser leal”, le explicó.

Como respuesta, el comediante lamentó que no sucediera y criticó que se hablara de lealtad a nivel profesional. “Es un juego, no traten de sacar este contexto a mi vida profesional. Mi vida es aparte”, dijo y confesó que nunca se sintió a gusto con Noche.

Es triste ver en ti la falta de lealtad: @MarContrerasOF se posiciona contra @elguana7



Aaron Mercury se posicionó frente a Guana

El influencer mencionó que él defiende a sus compañeros de casa. “La gente vio todo y por eso se te menciona lo de lealtad. No fuiste leal con Noche pero tampoco creo que hayas sido leal a tu equipo”, le mencionó sobre las traiciones a sus compañeros de Día.

Guana aseguró que no tenía nada que ver, al mencionar nuevamente que Alexis Ayala llevaba discursos misóginos. También los señaló de pasivo agresivos. “No hay ninguna deslealtad de mi parte. No tuvo nada que ver con querer subirlos (a su equipo)”, señaló.

Por su parte, Aaron le recalcó que sí había tachado a Alexis de misógino. “Arropamos muy bien a Elaine y no tenemos más que decirle que cosas de amor”, le dijo. Sobre su supuesta falta de lealtad, mencionó: “Te dieron una moneda del destino para decírtelo”, le señaló.

Hubo una injusticia a tu cuarto: @ArnMercurio hace fuerte posicionamiento contra @elguana7



Abelito se posicionó frente a Guana

El influencer aseguró que el comediante era un muy buen estratega y le mencionó que lo quiere fuera para mantener dentro a Aldo.“Hay que poner atención a las llamadas de esa gente”, dijo en referencia a lo dicho por Daniel Sosa, “ser fiel a esa persona que conocen los nuestros”, le dijo.

“Espero que llegues a la final, que te lleves ese portafolio”, le deseó Guana de regreso.

Guana se posicionó frente a Aldo

El comediante le dijo al influencer que lo consideraba muy leal, pero un gran competidor. Por su parte, Aldo dijo que también le parece un buen competidor. “Los berrinches son porque pierdo frente a ti”, le mencionó. “Eres muy inteligente para el juego”, admitió y le recriminó la deslealtad al cuarto Noche.

“Un día antes habíamos tenido una plática unidos [...] Te fuiste y me caló, ¿por qué se fue Guana tan fácil?“, cuestionó, ”es como si de las Chivas te fueras al América", le dijo.

Los berrinches que he hecho es porque pierdo contra ti: #AldoDeNigris responde a @elguana7



Shiky se posicionó frente a Aldo

El comediante mencionó que no consideraba que Guana fuera traidor y le agradeció por enseñarle que los problemas se solucionan al momento.

“Yo cuando estaba en Día, Ninel me decía ‘vamos a jugar por cuarto’ y yo decía que no”, señaló, en el sentido que pasaron días antes de que comenzara a jugar en equipo.

De ser nuestro querubín, al día siguiente ya estabas aullando: @yosoyshiky se sincera con Aldo



Dalilah Polanco se posicionó frente a Aldo

La actriz dijo que quiere a sus compañeros juntos en la casa, además que aseguró que cuando ella decidió que quería jugar por separado, Noche la atacó. Aldo dijo que comprendía.