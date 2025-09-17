Así fue el desgarrador llanto de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos al recordar la muerte de su tío futbolista (VIDEO)

Aldo de Nigris lloró al recordar a su tío futbolista Antonio en La Casa de los Famosos.

Aldo de Nigris fue el protagonista de uno de los momentos más emotivos en La Casa de los Famosos al romper en llanto mientras recordó la muerte de su tío Antonio, exfutbolista del Monterrey, entre otros clubes, ocurrida en noviembre del 2009.

Fue en la dinámica “La vida en fotos” en la que el influencer regiomontano reveló cómo fue que a él y a su familia los tomó por sorpresa el deceso del ‘Tano’, quien en ese entonces militaba en el futbol de Grecia con el Larisa.

Aldo abre su corazón y recuerda a su tío Antonio de Nigris en #LaVidaEnFotos de #LCDLFMX



“Tenía un corazón muy bonito. Me identifico mucho con él en ciertas cosas, creo que era una persona muy noble, como te lo menciono. Cuando nos llegó la noticia fue algo que no creíamos, el tío deportista, apoyaba mucho a mi abuela, a su mamá, a mi mamá también”, dijo entre lágrimas Aldo de Nigris al recordar a su tío Antonio.

¿De qué murió Antonio de Nigris?

Antonio de Nigris fue un exfutbolista mexicano, originario de Monterrey, Nuevo León, que murió el 15 de noviembre del 2009 en Larisa, Grecia.

El ‘Tano’ comenzó a sentir dolores en el pecho durante la madrugada de aquel día, por lo que se pidió ayuda médica de manera inmediata.

Sin embargo, Antonio de Nigris falleció en el camino al hospital a causa de un paro cardíaco a los 31 años de edad en una noticia que conmocionó al entorno del futbol mexicano.

¿En qué equipos jugó como futbolista Antonio de Nigris, tío de Aldo de Nigris?

Antonio de Nigris comenzó su carrera como futbolista el 6 de febrero del 2000 con los Rayados del Monterrey, club del que salió en el 2002 para tener una breve aventura con el América.

Los primeros clubes del ‘Tano’ en Europa fueron el Villarreal y el Polideportivo Ejido, ambos en el 2003, y al año siguiente tuvo una corta estadía con el Once Caldas de Colombia.

Antonio de Nigris volvió a la Liga MX en el 2004 para defender la camiseta del Puebla y posteriormente la de los Pumas, pero en el 2006 se fue a Brasil con el Santos y ese mismo año regresó a Europa para incorporarse al Gaziantepspor de Turquía.

En el balompié turco, el exdelantero también estuvo en las filas de Ankaraspor y Ankaragücü antes de irse a Grecia con el Larisa, su último equipo.

Antonio de Nigris también defendió la camiseta de la Selección Mexicana, con la que hizo cuatro goles en 16 partidos entre el 2001 y el 2008.

