Julio César Chavez Jr. reaparece con un VIDEO inédito y un mensaje claro: “nadie se esconde”

Luego de la detención y posterior liberación de Julio César Chávez Jr., el boxeador mexicano reapareció públicamente en un video, en donde se ve bailando, sonriendo y con muy buen humor.

Nicole Chávez, hermana del peleador azteca, compartió en su cuenta de TikTok un video al lado de Chávez Jr. En el metraje se que realizan un trend de internet y bailan.

En una de las respuestas al video, una usuaria comentó: “Ella lo fue a acompañar donde está guardadito”, a lo que Nicky Chávez respondió: “¿Guardado? Aquí nadie se esconde”.

Nicole Chávez, al igual que Julio César, es hija de Julio César Chávez González, y en su video escribió: “Mi hermano favorito”. El TikTok de la influencer tiene casi 50 mil likes, además de más de cien comentarios.

¿Qué le pasó Julio César Chávez Jr?

En otro comentario, una persona preguntó: “¿Ya salió?”, a lo que respondió: “Sí”, pues cabe la pena recordar que Julio César Chávez Jr fue arrestado en Estados Unidos por violar la Ley de Inmigración, así como de ser acusado por mantener nexos con el Cártel de Sinaloa. Después el peleador fue extraditado a México.

Ya en territorio nacional, Chávez Jr. fue puesto preso en el Cereso federal de Hermosillo Sonora, pero se le permitió seguir con su proceso fuera de la cárcel por libertad condicional.

El juez federal Enrique Hernández Miranda determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) eran necesarias para abrir un proceso penal, ya que las pruebas coinciden en México y en Estados Unidos desde 2019, sumado a que los testimonios se sustentan con nombre, fecha y lugar que lo ligan al grupo criminal señalado.

Sin embargo, la Fiscalía no vio motivos para que Julio César Chávez Jr. tenga que seguir el proceso privado de su libertad.

