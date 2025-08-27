VIDEO: El emotivo reencuentro entre Julio César Chávez y su hijo que causa conmoción y lágrimas a quien lo vea

Luego de que consiguió su libertad condicional, el boxeador Julio César Chávez Jr. empezó a entrenar en el Coliseo Boxing Club en Hermosillo, Sonora, donde tuvo un emotivo reencuentro con su papá, Julio César Chávez, con quien se besó en la boca.

El momento se viralizó en redes sociales, donde se observa al Hijo de la Leyenda recibir a su padre con una sonrisa antes de darle la mano, posteriormente el beso y finalmente un sentido abrazo.

Las últimas semanas no han sido fáciles para Julio César Chávez Jr. después de que fue deportado de Estados Unidos por supuestos nexos con el crimen organizado, por lo que ingresó al Centro Federal de Readaptación Social y después consiguió su libertad condicional.

El beso en la boca entre Julio César Chávez y su hijo generó muchas reacciones en las redes sociales, pues en varios usuarios causo conmoción. Sin embargo, es una costumbre en la familia Chávez.

La emoción del momento se apoderó de ambos y es una muestra de la unión que tienen los Chávez en este difícil momento por la situación del Jr.

El futuro de Julio César Chávez Jr. tras haber conseguido su libertad condicional

Julio César Chávez Jr. enfrenta su proceso legal sin impedimentos que limiten su actividad deportiva, esto debido a que su abogado consiguió que no se le impusieran dispositivos electrónicos para vigilarlo.

El pugilista originario de Culiacán, Sinaloa, se está enfocando en recuperar su forma física, pues estaría planeando un posible regreso al ring después de que en su pelea más reciente fue derrotado por el youtuber Jake Paul.

Julio César Chávez Jr. quiere dejar atrás aquel tropiezo a manos del influencer estadounidense para demostrar que todavía tiene nivel para continuar su carrera de boxeador.

¿Qué es lo que sigue en el caso de Julio César Chávez Jr.?

Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr., comentó recientemente que “la pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años”.

Por su parte, el juez Enrique Hernández Miranda ordenó juicio por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. No obstante, dictó libertad bajo caución y concedió tres meses para completar la investigación sobre el caso, por lo que la fecha tentativa de su próxima audiencia sería el próximo 24 de noviembre. Mientras llega ese día, el hijo de Julio César Chávez no puede abandonar México.

EVG