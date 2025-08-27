Edson Álvarez ya fracasó con el Fenerbahce de Mourinho; el mexicano se queda fuera del torneo

Edson Álvarez registró su primer fracaso con el Fenerbahce antes de jugar.

El futbolista mexicano Edson Álvarez ya sufrió su primer fracaso con el Fenerbahce a pesar de que todavía no debuta con el club turco, que quedó eliminado en la última ronda previa a la fase de grupos de la Champions League.

El equipo dirigido por el portugués José Mourinho cayó 1-0 a manos del Benfica en la vuelta de los playoffs por el pase al certamen continental.

Este resultado dejó eliminado al Fenerbahce luego de que en la ida, celebrada en Turquía, empató sin anotaciones con el conjunto portugués.

La no clasificación del cuadro turco a la Champions League representa un duro golpe para Edson Álvarez, quien no podrá jugar el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Si bien todavía no debuta con el Fenerbahce, la aventura para el seleccionado nacional con los canarios amarillos no ha comenzado de la mejor manera.

El premio de consolación para Edson Álvarez y el Fenerbahce

La eliminación a manos del Benfica en la fase previa a la ronda de grupos de la Champions League no significa el final de la temporada en torneos continentales para Edson Álvarez y el Fenerbahce.

El equipo turco y el mexicano jugarán la Europa League, el segundo certamen de mayor importancia a nivel de clubes en el viejo continente.

El Fenerbahce, tercer club europeo en la carrera de Edson Álvarez, intentará demostrar una mejor cara en la Europa League, cuya fase de grupos comienza el próximo 18 de septiembre.

¿Cuándo es el debut de Edson Álvarez con el Fenerbahce?

Edson Álvarez está listo para tener sus primeros minutos con el Fenerbahce. El debut del mexicano con la entidad turca está perfilado para darse el próximo 31 de agosto.

El domingo, los canarios amarillos visitan la cancha del Genclerbirligi en actividad de la tercera fecha de la Superliga de Turquía.

El Fenerbahce sumó cuatro unidades en las primeras dos jornadas del campeonato turco. Venció a Kocaelispor (3-1) y empató con Goztepe (0-0).

EVG