José Ramón Fernández insulta a Allan Saint-Maximin y llama de manera despectiva al goleador del América (VIDEO)

José Ramón Fernández no se guardó nada sobre Allan Saint-Maximin y dio su opinión al respecto sobre el rendimiento del nuevo goleador de las Águilas, aunque lo hizo de una forma despectiva al llamar “gordo” al futbolista francés.

Durante una de las emisiones del programa de ESPN ‘Futbol Picante’, en donde estuvo presente Fernández, tocaron el tema sobre el partido entre el América y el Atlas, además del desempeño que tuvo Saint-Maximin en los 29 minutos que le dio André Jardine en la cancha del Estadio Jalisco.

Sin embargo, el periodista deportivo no dejó pasar la oportunidad de insultar de manera despectiva a Allan Saint-Maximin diciendo que era un “tribunero” y que está “gordo”, además de asegurar que conectó con la grada “con esos pelos y esas rastas”.

José Ramón Fernández está muy ardido por la llegada de Allan Saint-Maximin que hasta lo llama “gordo”, “tribunero” y se burla de su cabello.



El América le ha hecho muchísimo daño toda su vida y Maxi lo hará sufrir más.



pic.twitter.com/tJVJVH8qcV — Roberto Haz (@tudimebeto) August 27, 2025

Allan Saint-Maximin se gana el corazón de la afición del América en su primer partido

El ansiado debut de Allan Saint-Maximin por fin se dio en el partido América vs. Atlas, donde el jugador francés se lució con un golazo para darle la victoria a su nuevo equipo y sigue ganándose el corazón de toda la afición americanista.

Además de celebrar con la grada, agradecerles su presencia y hacer un bailecito para sus seguidores, Saint-Maximin sigue siendo el foco de atención al mostrar su entrenamiento en sus días de descanso y quedarse hasta tarde en Coapa para ponerse aún más en forma para tener el mejor desempeño en la Liga MX.

El ariete francés demostró también su amor y gran felicidad por estar en el equipo más ganador del futbol mexicano, y los fanáticos azulcremas esperan que siga anotando goles con la camiseta de las Águilas.

¿Cuál es el siguiente partido de Allan Saint-Maximin y el América?

El América sigue estando entre los primeros lugares de la Liga MX, a pesar de su eliminación en la Leagues Cup y el inicio titubeante en el torneo local, pero su victoria ante el Atlas fue importante para seguir con ánimos en lo más alto de la general.

El siguiente encuentro para Allan Saint-Maximin y compañía será el próximo sábado 30 de agosto en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde recibirán al Pachuca para disputar los tres puntos de la Jornada 7 del Apertura 2025.

Este encuentro será importante para los azulcremas, ya que los Tuzos son un conjunto que siempre se les dificulta a los dirigidos por André Jardine, así que una victoria es importante para los de Coapa.

