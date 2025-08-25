Allan Saint-Maximin pone al América en el ojo del mundo y se roba los halagos de la prensa europea

El delantero francés Allan Saint-Maximin tuvo un debut soñado con el América, pues ingresó de cambio y tardó poco en hacer su primer gol en la Liga MX, además que ayudó a las Águilas a ganar su juego de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Zorros del Atlas.

Su anotación no pasó desapercibida por la prensa europea, lo que provocó que el Club América se pusiera por unos instantes en los ojos del mundo. El reconocido diario L’Equipe calificó como exitosa la presentación de Saint-Maximin.

¡Debutó, anotó y lo bailó! 🕺🕺🕺



¡El primero de Allan Saint-Maximin como Águila! 🦅🔥 pic.twitter.com/4cOKHrOGaN — Club América (@ClubAmerica) August 25, 2025

Prensa europea destaca debut de Allan Saint-Maximin

“El extremo francés Allan Saint-Maximin anotó el domingo en su debut en la liga mexicana con el Club América. El exjugador de 28 años del Newcastle anotó el tercer gol en el minuto 89 de la victoria por 4-2 ante el Atlas para cerrar la sexta jornada”, comentó el diario.

Otro diario internacional que comentó sobre el primer juego de Allan Saint-Maximin en México fue So Foot. El medio francés dijo que el extremo tuvo un debut “espectacular” ante los Rojinegros en el Estadio Jalisco.

“El exjugador del Newcastle tuvo un debut espectacular en la cancha del Atlas en Guadalajara el domingo por la noche. Entró al campo después de la hora de juego cuando su equipo perdía en el marcador y marcó el gol de la victoria en el minuto 89 en su primer partido con su nuevo equipo”, dice.

Este video del baile de Allan Saint Maximin es una joya absoluta😎💛🦅



pic.twitter.com/ifuMsqBA9E — Roberto Haz (@tudimebeto) August 25, 2025

¿Qué sigue para Allan Saint-Maximin y el América?

Aunque jugó pocos minutos, no hay duda que Allan Saint-Maximin empezó con el pie derecho su aventura por el futbol mexicano, pero además del gol, el futbolista francés demostró que puede estar por arriba del nivel de la Liga MX, ya que su cambio de ritmo, su capacidad para encarar y su buena toma de desiciones ilusionan a la afición americanista.

De a poco Maximin podrá tener más acción y con seguridad, si se mantiene sano, muy pronto podrá ser titular con el Club América, que tiene su siguiente partido en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX el sábado 30 ante los Tuzos del Pachuca, duelo entre dos equipos que pese a un par de tropiezos tienen un bien presente en el futbol mexicano.

