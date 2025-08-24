Allan Saint-Maximin debuta en la Liga MX y le da el triunfo al América ante el Atlas: resumen y goles

Una acción del Atlas vs América, de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

En un partido lleno de goles, de volteretas y que se retrasó por tormenta eléctrica, el América sacó los tres puntos del Estadio Jalisco al vencer 4-2 al Atlas, con gol de la estrella francesa Allan Saint-Maximin de por medio.

En el cierre de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX rojinegros y azulcremas entregaron un juegazo. Saint-Maximin entró de cambio y fue clave, pues su gol rompió el empate que había a dos goles por bando. Después llegó la estocada final de Víctor Dávila.

¡GOOOOOOL DE MAXIMIN!🚨🦅

¡DEBUT DE ENSUEÑO! 😍✨



Saint Maximin debuta con gol con el América y le está dando la victoria‼️ #LigaMX #Clasicodelaamistad pic.twitter.com/0udyVtw97A — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 25, 2025

La visita arrancó ganando el duelo con un penalti bien cobrado por Brian Rodríguez al minuto 21. El extremo uruguayo lleva dos partidos jugando a gran nivel y no dudó un segundo en tomar el balón desde que el árbitro Marco Ortíz señaló el punto de ejecución.

Aunque las Águilas empezaron mejor el duelo, en el cierre de la primera parte los locales mejoraron y se acercaron a la cabaña de Malagón, hasta que al 45′+1 el delantero Gustavo del Prete anotó un golazo de fuera del área para empatar la pizarra.

En la segunda parte el Atlas salió con ánimos renovados y con empuje le dieron la vuelta al cotejo gracias a Diego González, quien cuatro minutos después de reiniciadas las acciones hizo vibrar al Estadio Jalisco.

¡Golazo de América! ‼️😱⚽



El Maguito sacó la magia y las Águilas empatan el marcador✨ #LigaMX #Clasicodelaamistad pic.twitter.com/shNSBz2L2K — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 25, 2025

El tercer tanto de la noche para los Rojinegros había llegado al 57′, gracias a un tremendo remate de cabeza de Uroš Đurđević, quien había picado su disparo para dejar sin oportunidad de reacción a Luis Ángel Malagón.

Sin embargo, el VAR revisó la jugada y la anuló por un apretado, pero bien marcado fuera de lugar del delantero serbio, quien fue campeón de goleo de la Liga MX el pasado torneo con 12 tantos, un hecho histórico, ya que ningún otro ariete de los Zorros ha sido el máximo anotador.

Al minuto 62 se dio el espero debut en el futbol mexicano del atacante francés Allan Saint-Maximin, quien desde los primeros minutos se mostró colaborativo con sus compañeros, pedía el balón y se mostraba abierto como una opción para descargar el balón.

El empate para el América, al 74′, fue de su capitán y uno de los mejores jugadores del campeonato, el español Álvaro Fidalgo, quien remató casi en el punto de penalti un pase de Kevin Álvarez. El remate del Maguito se incrustó en la escuadra.

Los últimos nueve minutos del juego el Atlas se quedó con un elemento menos luego de una terrible falta del capitán Aldo Rocha sobre Erick Sánchez, una acción en donde el rojinegro planchó al azulcrema. Rocha sabía que hizo mal, pues no reclamó y ofreció disculpas al Chiquito.

El siguiente duelo del Club América en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es el sábado 30 ante los Tuzos del Pachuca, duelo entre dos equipos que pese a un par de tropiezos tienen un bien presente en el futbol mexicano.

Por su parte, los Rojinegros del Atlas visita la Ciudad de México para meterse al Estadio Olímpico Universitario y medirse ante los Pumas de la UNAM, que están necesitados de buenos resultados.

aar