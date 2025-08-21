Allan Saint-Maximin humilla cruelmente a Néstor Araujo y lo deja en ridículo frente a sus compañeros (VIDEO)

Parece que Allan Saint-Maximin ya está listo para debutar con el América, pero antes de vivir sus primeros minutos como Águila, el delantero francés está derrochando magia en los entrenamientos del club azulcrema; en esta ocasión, el humillado fue Néstor Araujo.

El conjunto de Coapa compartió un video en sus redes sociales donde se puede ver que están haciendo el famoso ‘torito’; en el ejercicio, Saint-Maximin recibió un pase de Jonathan dos Santos, fintó a Araujo, el defensa abrió las piernas y el nuevo ariete del América le hizo tremendo caño para dejarlo humillado frente a sus compañeros.

Al fondo se alcanza a ver que, después de la tremenda jugada de fantasía que realizó Allan Saint-Maximin a Néstor Araujo, Jonathan dos Santos quedó fascinado con ello y sonrió antes de recibir el pase del francés.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Gianni Infantino rompe el silencio y repudia los actos violentos entre aficionados de Independiente y la U de Chile

OLEEEEEEÉ 🔥

Jueves de afinar detalles rumbo a la jornada 6. 💪🦅 pic.twitter.com/bo6B870FR3 — Club América (@ClubAmerica) August 21, 2025

El debut de Allan Saint-Maximin con el América está cerca

Tras hacer oficial el fichaje de Allan Saint-Maximin después de semanas de espera, la afición del América está ansiosa por ver jugar al delantero francés con la camiseta de las Águilas en la Liga MX.

Los azulcremas esperaban ver al flamante refuerzo en el encuentro ante los Tigres en el Estadio Universitario, pero no fue así, así que todo indica que Saint-Maximin jugará su primer partido con el América en el compromiso ante el Atlas en la cancha del Jalisco.

El compromiso entre las Águilas y los Zorros será el próximo domingo 24 de agosto en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y podría ser un día especial para los azulcremas por el esperado debut de Allan Saint-Maximin.

La Jornada 6 se juega desde ahora, en cada ejercicio, en cada esfuerzo. pic.twitter.com/IqJUHd43Cg — Club América (@ClubAmerica) August 19, 2025

América quiere seguir invicto en la Liga MX con Allan Saint-Maximin

El América, aunque muchos no lo crean, sigue invicto en la Liga MX, con tres victorias y dos empates, además de que está peleando los primeros puestos de la tabla general en el torneo local.

Con la incorporación de Allan Saint-Maximin, André Jardine busca fortalecer la delantera del equipo e ir en busca de más goles que les den victorias y los mantengan entre los primeros tres puestos de la general.

El ariete francés procedente del Al-Ahli ha demostrado grandes cualidades en los entrenamientos del conjunto de Coapa, dando cátedra a los defensas y mostrando su explosividad al momento de encarar a los rivales.

DCO