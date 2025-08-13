Allan Saint-Maximin trae a Club de Cuervos a la realidad con esta épica frase; igualito que Chava Iglesias

Allan Saint-Maximin es nuevo jugador del Club América y ya está enamorando a toda la afición con sus comentarios sobre el club y las ganas que tiene por estar en el equipo más ganador de la Liga MX.

Lo que se ha robado las miradas de los aficionados fue una frase que el delantero francés dijo durante una entrevista con el club, con el fin de que los aficionados conozcan más a fondo al delantero francés. Saint-Maximin comentó que el conjunto de Coapa es el Real Madrid de América, una frase que trajo a la mente de varios al mítico personaje de Club de Cuervos, Chava Iglesias.

Cabe recalcar que, durante la serie de Club de Cuervos, cuando Salvador Iglesias es dueño y director del club, tiene como meta convertir al conjunto de Nuevo Toledo en el Real Madrid de América; es por eso que cuando Allan Saint-Maximin dijo eso en su entrevista, varios internautas se acordaron de la serie que se estrenó en 2015.

El Real Madrid de América 🦅 pic.twitter.com/CA3xgSEHmu — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) August 13, 2025

¿Cuándo debutará Allan Saint-Maximin con el América?

Allan Saint-Maximin se está poniendo a punto para jugar sus primeros minutos con el Club América, un momento especial por el que los aficionados azulcremas tendrán que esperar unas semanas más.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, informó que el ariete galo no tendrá minutos ante los Tigres de la UANL en la Jornada 5 del Apertura 2025, así que su debut de Saint-Maximin será hasta la fecha 6 del torneo local cuando las Águilas visiten al Atlas en el Estadio Jalisco.

Tanto la fanaticada azulcrema como los aficionados rojinegros tendrán la dicha de ver los primeros minutos de Allan Saint-Maximin en la Liga MX en una de las canchas míticas del balompié mexicano.

¡Conozcamos un poco más a Allan! 🇫🇷🔝



Ve la entrevista completa en YouTube:

📺 https://t.co/wmyQ8wc58l pic.twitter.com/2AC7XJxDZQ — Club América (@ClubAmerica) August 13, 2025

¿Qué número usará Allan Saint-Maximin con el América?

El América ha publicado varios videos de la llegada de Allan Saint-Maximin a México y a las instalaciones de Coapa, pero cuando está probando los tacos por primera vez, se pudo ver qué dorsal ocupará el francés en su paso por las Águilas.

Saint-Maximin utilizará el número ‘97′ en la espalda, un dorsal que empezó a portar desde su llegada al Al-Ahli y también en el Fenerbahce, así que el conjunto de Coapa no será la excepción y se le verá con ese dígito en los partidos del América.

Este dorsal lo comenzó a ocupar por su año de nacimiento; Allan Saint-Maximin nació el 12 de marzo de 1997 y actualmente tiene 28 años.

DCO