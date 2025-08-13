Allan Saint-Maximin sorprende en redes sociales al responderle a un aficionado del América (FOTO)

Allan Saint-Maximin viajó desde Francia a México para convertirse en nuevo jugador del América para este Apertura 2025. El delantero francés llegó por todo lo alto a México y la afición fue a recibirlo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Saint-Maximin se ve muy feliz de llegar al conjunto de Coapa y en redes sociales comienza a ganarse a todos los aficionados azulcremas. El nacido en Châtenay-Malabry, Francia, subió un video a sus redes sociales donde enseña su travesía desde su país natal hasta la Ciudad de México.

Un fanático del América comentó la publicación dándole la bienvenida a Allan Saint-Maximin: “Bienvenido al más grande de México”, a lo que el delantero francés respondió con una frase muy mexicana: “gracias gue*”. Parece que el flamante refuerzo de las Águilas está aprendiendo el español muy rápido.

Allan Saint-Maximin responde a un aficionado del América. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo podría debutar Allan Saint-Maximin con el América?

Allan Saint-Maximin ya está demostrando su calidad y nivel en los entrenamientos del América y su debut con el conjunto de Coapa podría darse muy pronto, para verlo derrochar su magia en la Liga MX.

Con información de ESPN, el delantero francés no tendrá minutos en el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 ante los Tigres de la UANL, pero aseguran que el flamante fichaje del América realizará su debut con el equipo dirigido por André Jardine en la fecha 6 del torneo local.

Cada día que pasa, Saint-Maximin está más que listo para debutar con el América, y sus primeros minutos con la camiseta azulcrema los tendrá ante el Atlas, en la cancha del Estadio Jalisco.

Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️ pic.twitter.com/ROC5d3cbhK — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

¿Cuánto gastó el América por el fichaje de Allan Saint-Maximin?

El Club América le cumplió su petición a la afición, que era traer a un jugador de peso para esta temporada, solo que la directiva tuvo que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para hacerse de los servicios de Allan Saint-Maximin.

La directiva del conjunto azulcrema pagó 12 millones de dólares para poder unir al delantero francés a sus filas, además de que será el jugador mejor pagado de la plantilla de André Jardine, esperando que muestre el nivel que tuvo en el Newcastle.

Saint-Maximin se une a la lista de jugadores que pasaron por Europa y que ahora juegan en la Liga MX, donde se encuentran: Sergio Ramos, James Rodríguez, Keylor Navas, Sergio Canales, Álvaro Fidalgo, Ángel Correa y Allan Saint-Maximin.

DCO