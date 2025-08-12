“¡Ah, cabrón!" Allan Saint-Maximin prueba los tacos y el picante y su reacción lo dice todo (VIDEO)

El futbolista francés Allan Saint-Maximin probó los tacos y el picante en su primer día con sus nuevos compañeros del América, que presumió el video del peculiar momento y la inesperada reacción de su nuevo refuerzo.

Como gran parte de los extranjeros que visitan México, el jugador galo no fue la excepción y probó uno de los típicos platillos mexicanos acompañado de la infaltable salsa, y esta última fue la que le hizo pasar un momento complicado, pues el picor fue más de lo que esperaba.

“Está muy picante. ¡Ah, cabrón!“, fue lo primero que dijo Allan Saint-Maximin tras darle la mordida a su taco, al tiempo que los ojos le parpadeaban.

Un poco picantes, ¡pero le gustaron! 🌮🌶️ pic.twitter.com/jc5bCGpfpq — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

El nuevo refuerzo del América no pudo disimular lo picante que le supo su taco con salsa mientras abría y cerraba los ojos y se tocaba la nariz. Sin embargo, momentos después admitió que le gustaron mucho.

“Están muy buenos. Me gustaron mucho. Muy picantes, pero en mi país el picante está bien”, aseguró Allan Saint-Maximin, el cuarto fichaje de las Águilas para el Apertura 2025.

Allan Saint-Maximin entrena por primera vez con el América

El francés Allan Saint-Maximin llegó a México el viernes 8 de agosto por la noche, pero fue hasta este martes 12 que entrenó por primera ocasión con sus nuevos compañeros del América.

El delantero procedente del Fenerbahce se encontraba en el Houston, Texas, donde tramitó su visa de trabajo en el consulado de dicha ciudad.

Allan Saint-Maximin mostró buenas cosas en su primera práctica con el América, que con el galo fortalece su ataque en el segundo semestre del año, en el que busca recuperar el trono que perdió a manos del Toluca en el Clausura 2025.

Primer día de entrenamiento, jamás se olvida 💙🦅💛 pic.twitter.com/eJ1bYrGoV6 — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

¿Por cuánto tiempo es el contrato de Allan Saint-Maximin con el América?

El francés Allan Saint-Maximin firmó un contrato por dos temporadas con el America y tiene opción a un año más para permanecer en las filas del equipo azulcrema.

El delantero de 28 años de edad es el cuarto rostro nuevo en la plantilla dirigida por el brasileño André Jardine tras las incorporaciones de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y José Raúl Zúñiga.

El América es el noveno club en la carrera de Allan-Saint Maximin, quien la pasada campaña fue cedido por el Al-Ahli al Fenerbahce.

El jugador surgido del Saint-Étienne hizo cuatro goles con el Fenerbahce en el último año futbolístico, misma cantidad que consiguió con el Al-Ahli en el periodo 2023-2024.

EVG