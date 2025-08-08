Allan Saint-Maximin agradece recibimiento de afición del América: “Feliz de estar en México” (VIDEO)

Allan Saint-Maximin saluda a la afición del América en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En sus primeras declaraciones tras su llegada a México, el delantero francés Allan Saint-Maximin le agradeció a la afición del América por el increíble recibimiento que le dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Feliz de estar en México, gracias afición por este recibimiento“, fueron las primeras palabras del nuevo fichaje de los azulcremas ante la prensa.Allan Saint-Maximin resaltó su felicidad por llegar a México y por incorporarse al América para el Apertura 2025 de la Liga MX.

México te recibe con los brazos abiertos Allan Saint-Maximin 🇲🇽🇫🇷 pic.twitter.com/ryKQYQsBuK — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

“Olé, Olé, Olé, francés, francés”, entonaban los seguidores de las Águilas mientras el delantero galo decía sus primeras palabras en suelo mexicano.

Allan Saint-Maximin es el cuarto refuerzo del América en el Apertura 2025, luego de las llegadas de Isaías Violante, Alexis Gutiérrez y José Raúl ‘Pantera’ Zúñiga.

¿En qué club jugaba Allan Saint-Maximin antes de llegar al América?

El atacante francés Allan Saint-Maximin se suma a las filas del América procedente del Fenerbahce, donde estuvo en la Temporada 2024-2025.

El extremo galo de 28 años de edad fue cedido por el Al-Ahli al equipo turco en calidad de préstamo en el verano del 2024.

Allan Saint-Maximin se sumó al plantel del Al-Ahli en el 2023, cuando llegó a balompié de Arabia Saudita después de cuatro campañas en la Premier League con el Newcastle.

¿Cuál fue el último francés en el América antes de Allan Saint-Maximin?

Jérémy Ménez fue el último francés que defendió la camiseta del América antes de la llegada de Allan Saint-Maximin.

El delantero galo también llegó procedente de Turquía (Antalyaspor) y generó muchas expectativas entre la afición azulcrema.

Sin embargo, el paso de Jérémy Ménez con el América fue sin pena ni gloria, pese a lo cual ganó tres títulos durante el año y medio que defendió la camiseta azulcrema.

El francés ganó el Apertura 2018 de la Liga MX, la Copa MX Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2019 durante su estadía con las Águilas.

EVG