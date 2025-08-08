¡De locura! Afición del América recibe a Allan Saint-Maximin con asombrosa serenata (VIDEO)

La afición del América acudió en gran número para darle la bienvenida a México a Allan Saint-Maximin.

El delantero francés Allan Saint-Maximin, nuevo futbolista del América, fue recibido como un ídolo por la afición que acudió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICMX), donde los seguidores de las Águilas le dieron la bienvenida con una asombrosa e impresionante serenata.

La bomba de los azulcremas para el Apertura 2025 de la Liga MX llegó a territorio mexicano poco después de las 8:15 de la noche, en el vuelo de Air France 174, según León Lecanda, reportero de ESPN.

Los aficionados del América llegaron minutos antes de las 7 de la noche al AICMX para darle una calurosa bienvenida a Allan Saint-Maximin, quien es el primer refuerzo de renombre de los de Coapa para este semestre.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Los 5 fracasos que ponen a André Jardine en la tablita como entrenador del América

Así la banda de América en el recibimiento de Allan Saint-Maximin. @ClaroSports pic.twitter.com/lc2BykGzj0 — Fernando Trujillo (@fertrujillomx) August 9, 2025

“Olé, Olé, Olé, francés, francés”, cantaron los aficionados del América mientras esperaban la aparición del galo.

Con banderas, globos, playeras y tambores armaron el ambiente los aficionados azulcremas que acudieron a la llegada a México del nuevo jugador del club.

Allan Saint-Maximin, cuarto fichaje del América para el Apertura 2025

El delantero francés Allan Saint-Maximin es el cuarto rostro nuevo del América para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero el primero de renombre.

Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y José Raúl Zúñiga son los otros jugadores a los que la directiva fichó para la actual campaña.

Allan Saint-Maximin llega al América procedente del Fenerbahce, donde estuvo cedido por el Al-Ahli en la pasada temporada.

Allan Saint Maximin y su familia ya están en México, bienvenidos al Club América💛



pic.twitter.com/wvCMoepHAX — Roberto Haz (@tudimebeto) August 9, 2025

En su paso por el futbol de Turquía con el Fenerbahce, el extremo de 28 años de edad anotó cuatro goles y registró cinco asistencias en 31 juegos en toda clase de competencias.

América, noveno club en la carrera de Allan Saint-Maximin

El América será el noveno equipo en la carrera del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien tendrá su primera experiencia en la Liga MX.

El nacido en París debutó en el 2013 con el Saint-Étienne. Dos años después se marchó a las filas del Mónaco.

En la Campaña 2015-2016 jugó en calidad de cedido con el Hannover 96 y posteriormente con el Bastia antes de formar parte del Niza (2017-2019).

Allan Saint-Maximin tuvo una aventura con el Newcastle en la Premier Leagues del 2019 al 2023, año en el que se fue a Arabia Saudita para jugar con el Al-Ahli.

EVG