¡Inmortal! Patriots develan impresionante estatua de Tom Brady en el Gillette Stadium (VIDEO)

Tom Brady, la máxima leyenda en la historia de los New England Patriots, fue inmortalizado por el equipo de la NFL con una impresionante estatua afuera del Gillette Stadium.

Horas antes de que los Pats comenzarán su pretemporada enfrentando a los Washington Commanders, se develó la estatua en honor al legendario quarterback afuera del Salón de la Fama de la franquicia.

La increíble estatua de Tom Brady es de bronce y muestra al exmariscal de campo con el brazo derecho en alto, mientras que con el izquierdo sostiene el casco.

La escultura mide 12 pies de altura por el número de jersey que tenía el exquarterback con los Patriots. La forma de la misma está destinada a evocar el número 6 en alusión a la cantidad de anillos de Super Bowls que el nacido en San Mateo, California, ganó con New England.

En su discurso ante los más de 1,000 aficionados que se dieron cita a las afueras del Gillette Stadium, Tom Brady se dijo eternamente agradecido con los fanáticos de los Pats que lo apoyaron durante las dos décadas que formó parte de la institución.

“Ya lo he dicho antes, pero quiero repetirlo. Me siento honrado de haber formado parte de esta organización durante 20 increíbles años. Ustedes moldearon mi vida y la de mi familia, y por eso les estaré eternamente agradecido. Espero haberles dado tanto como ustedes a mí. Gracias, Nueva Inglaterra. Los quiero”, dijo un emocionado Tom Brady, quien estuvo bromista durante la develación de su estatua.

Dueño de Patriots resalta el legado de Tom Brady

Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, elogió durante su discurso a Tom Brady, a quien definió como el mejor de todos los tiempos en la NFL.

“La trayectoria de Tom Brady demuestra que lo que importa no es dónde empiezas, sino dónde terminas. Su trayectoria en la NFL ascendió desde la selección número 199 hasta el mejor de todos los tiempos. Se exigió la excelencia e hizo mejores a todos a su alrededor”, aseguró el propietario de los Pats.

“Tom no era solo la cara de nuestra franquicia, él era el verdadero latido”, agregó y enfatizó el propietario de los New England Patriots.

Los logros de Tom Brady con los Patriots y en la NFL

Tom Brady, de 47 años de edad, es dueño de algunos récords en la NFL, pues entre ellos presume el de más pases completos (7,753), más victorias en temporada regular (251) y más yardas por envío (89,214).

El exquarterback también es el jugador con más pases de anotación (649), victorias en playoffs (35) y apariciones en el Pro Bowl (15).

Tom Brady también es el mayor ganador de Super Bowl, con siete, pues a los seis que ganó con los Patriots se suma el que consiguió con los Tampa Bay Buccaneers. Además, fue designado cinco veces como el Jugador Más Valioso del Super Bowl, y en tres ocasiones el Más Valioso de la temporada regular.

EVG