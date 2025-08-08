Éder Militao y su GOLAZO desde atrás de media cancha en el Real Madrid vs Alavés (VIDEO)

El Real Madrid invitó al Alavés a las instalaciones de Valdebebas para jugar un partido amistoso y de preparación de cara a la nueva temporada, donde Éder Militao consiguió un golazo desde atrás de medio campo que quedó grabado en la cámara aérea.

El defensa brasileño sigue recuperando la confianza y el nivel con el que alguna vez se le vio en el cuadro merengue, ya que por una terrible lesión estuvo poco más de ocho meses fuera de la actividad, y qué mejor que anotando un auténtico golazo en la goleada 4-1 del Real Madrid.

Cabe recalcar que esta temporada que está por iniciar, Éder Militao tendrá competencia en la zaga defensiva, porque en el equipo de Xabi Alonso se encuentran cinco defensas centrales, incluyendo al brasileño, los cuales son: Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio y Antonio Rüdiger.

EL GOLAZO DE ÉDER MILITÃO HOY CONTRA EL LEGANÉS 😱😱😱😱😱😱pic.twitter.com/tzku3SO82Z — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 8, 2025

¿Cuál fue el último partido que jugó Éder Militao?

Éder Militao sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y estuvo ocho meses fuera de actividad con el Real Madrid. El brasileño viajó a Estados Unidos para acompañar al equipo en el Mundial de Clubes y logró jugar un partido.

Militao entró de cambio en el encuentro de semifinales ante el Paris Saint Germain; lamentablemente, cayeron derrotados por un marcador de 4-0, pero antes de este encuentro, el último encuentro del zaguero central fue el 9 de noviembre de 2024.

En esa fecha, el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Osasuna, compromiso correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga española, y Éder Militao salió de cambio al minuto 30 del primer tiempo por lesión; en su lugar entró Raúl Asencio.

Graças a Deus minha cirurgia foi um sucesso. Muito obrigado aos doutores, ao Real Madrid, a minha família e a todos que me deram apoio nos últimos dias. A primeira parte já foi! Agora começa a caminhada pra voltar aos gramados!🤍 pic.twitter.com/2byOehExi2 — Éder Militão (@edermilitao) November 19, 2024

¿Cuándo debuta el Real Madrid en LaLiga española?

El Real Madrid tendrá un último partido de preparación antes de meterse de lleno en la nueva temporada de LaLiga española; el conjunto merengue se medirá ante el Tirol de Austria para cerrar su pretemporada el próximo martes 12 de agosto.

Una semana más tarde, el martes 19 de agosto, el equipo de Xabi Alonso iniciará su camino en busca del título del torneo local ante el Osasuna en la cancha del Santiago Bernabéu, y en la segunda jornada se medirán ante el recién ascendido Real Oviedo.

El encuentro de la primera fecha iniciará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Éder Militao y compañía buscarán llevarse los primeros tres puntos del certamen.

