Pachuca derrota al Monterrey y consigue ventaja en las semifinales de la Liga MX Femenil

Aline Gomes festeja su gol ante Monterrey en la ida de las semifinales.

El Pachuca recibió en el Estadio Hidalgo al Monterrey para el partido de ida de las semifinales de la liguilla del Clausura 2026, encuentro que se terminaron llevando las Tuzas por marcador de 2-0 y tener ventaja en el compromiso de vuelta.

El primer gol del cotejo en la Bella Airosa cayó al minuto 11 de tiempo corrido cuando Aline Gomes recibió la esférica en campo rival, se quitó a una contrincante con un amague y definió al poste más lejano de la guardameta rival para abrir el tablero en la parte inicial.

Gran jugada y mejor definición de la brasileña para adelantar a las Tuzas... pic.twitter.com/rM6wuAi0db — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 8, 2026

Así aumentó la ventaja la "10" que se llevan las Tuzas a la Sultana... pic.twitter.com/XpmRhnofg0 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 8, 2026

En la segunda parte, las futbolistas del Monterrey salieron en busca del empate para disputar el partido de vuelta en igualdad de condiciones, pero las Tuzas aprovecharon los espacios para aumentar la ventaja en el tablero.

Nada más y nada menos que Charlyn Corral fue la encargada de anotar el segundo tanto del Pachuca en el compromiso, con lo que ponen un pie en la gran final del Clausura 2026 a falta de lo que ocurra en el encuentro de vuelta de las semifinales.

El compromiso de vuelta se llevará a cabo el domingo 10 de mayo en la cancha del Estadio BBVA, donde se conocerá al segundo equipo finalista de la Liga MX Femenil, ya que tendremos nuevo campeón después de la eliminación de Tigres en la ronda pasada.

DCO